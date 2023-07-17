Мужчина распылил газовый баллончик в «Тануки» в Москве

Один человек пострадал при распылении газового баллончика в «Тануки» в Москве

В результате распыления газового баллончика в ресторане «Тануки» в центре Москвы пострадал один человек, сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел из-за конфликта между посетителем и персоналом. Мужчина, который распылил газовый баллончик, скрылся, передает ТАСС.

В июне в Мариинском театре в Санкт-Петербурге во время спектакля «Лебединое озеро» между зрителями произошел конфликт, женщина использовала перцовый баллончик, спектакль пришлось срочно остановить.



