Показано следующее поколение «Ланцетов»

«Россия 1» рассказала о следующем поколении «Ланцетов» – «Изделии 53»

Вышел репортаж о производстве барражирующих боеприпасов «Ланцет» на мощностях компании ZALA Aero Group, представлено их следующее поколение – «Изделие 53».

Репортаж вышел на телеканале «Россия 1». Сообщается, что «из-за соображений секретности» новый вариант барражирующего боеприпаса «пока даже не показывают целиком». «Изделие 53» предназначено для нанесения группового удара, при этом вместо катапульты создана пусковая установка на несколько дронов. При этом используется и индивидуальный пусковой контейнер.

Покидая контейнер, «Ланцет» расправляет крылья и отправляется к цели. Подчеркивается, что использование контейнеров открывает возможность для залпового огня. Сообщается, что данные БПЛА должны стать частью сетецентрической войны, предусматривающей объединение нейросетью роя дронов-камикадзе.

Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, сообщил, что уже прошла «серия боевых экспериментов» по полностью автоматическому применению. Он пояснил, что от человека требуется дать команду и указать район.

«Он говорит: только броня. Соответственно, ни пикапы, ни люди там не пострадают», – сказал Захаров, пояснив, что дрон «ищет конкретно броню или ствольную артиллерию». При этом у беспилотника имеется «табличка из бухгалтерии», сообщающая, что «средства ПВО и радары стоят дороже». Если беспилотник одновременно «будет видеть танк и РЛС, то будет РЛС». Захаров подчеркнул, что «это уже все опробовано».

Опубликовано видео, на котором продемонстрировано «Изделие 53» со складным крылом для размещения в транспортно-пусковом контейнере. Показаны кадры срабатывания боевой части российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» при подлете к цели. Отмечается, что такая кумулятивная струя способна пробить среднебронированную цель насквозь, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, американские СМИ писали, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных.