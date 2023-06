Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска В США назвали российский БПЛА «Ланцет» величайшей угрозой для ВСУ Американский обозреватель назвал российский БПЛА «Ланцет» величайшей угрозой для ВСУ 29 июня 2023, 12:55 Текст: Александра Юдина

Российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных, сообщает обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. Согласно мнению автора материала, в России большое внимание уделяют использованию барражирующих боеприпасов – дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары, передает РИА «Новости». Сучиу отметил, что российский беспилотник «Ланцет» является эффективным и экономичным оружием, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Кроме того, публицист указал на его малый вес – 12 кг, включая три килограмма боевого заряда дрона. «Барражирующий боеприпас «Ланцет» все чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск», – подчеркнул Сучиу. Ранее в Сети появилось видео того, как французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет» бегством, перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости». Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes. Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R. Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ. Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости». По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения. Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Новости СМИ2 Названа цель удара ВС России по Краматорску Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР. Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры. Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск

Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS

Текст: Дарья Волкова

Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар. «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник. «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он. «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник. «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник. Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов. Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели». По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии. Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Новости СМИ2 В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников

Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников. Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости». В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У Тимковки уничтожена украинская ДРГ. Потери украинской стороны составили более 30 человек и три машины. Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у поселков Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины возле поселков Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Там за сутки уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30. На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Новости СМИ2 Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску Президент Колумбии распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан этой страны в Краматорске 29 июня 2023, 04:46 Текст: Антон Никитин

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Президент Колумбии поручил внешнеполитическому ведомству этой южноамериканской страны передать России дипломатическую ноту протеста, передает ТАСС. Он заявил, что в Колумбии ждут возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину, которые, как утверждает Густаво Петро, якобы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны». По данным портала «Инфобае», экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали из Киева в Краматорск. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Киев усилил ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар Военный эксперт Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Алина Власенко

Командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в районе Артемовска и Соледара со стороны украинских сил отмечается усиление действий наступательного характера. Ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава, передает ТАСС. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов. Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Новости СМИ2 ВВС России уничтожили в ДНР склад ракет и боеприпасов ВСУ 28 июня 2023, 14:59 Текст: Александра Юдина

Российские военные уничтожили в ДНР склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии, сообщает Минобороны России. По информации ведомства, близ населенного пункта Новопавловка в ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов, а в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, передает РИА «Новости». Кроме того, в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины 29 июня 2023, 11:27 Текст: Вера Басилая

В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости». Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post. Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз. Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix. Новости СМИ2 Кремль ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску Песков: Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске, Песков заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС. Ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. В США назвали последнюю надежду Зеленского Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский рассчитывает, что НАТО введет войска на Украину 28 июня 2023, 14:35 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что полностью уничтоженное западное вооружение приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouТube-канале. Бывший разведчик считает, что Зеленский понимает, что западное вооружение не изменит исход на поле боя, он продолжает требовать больше поставок: уничтожение вооружения НАТО послужит мотивацией для альянса принять непосредственное участие в конфликте, чтобы спасти киевский режим, передает РИА «Новости». Риттер указал, что НАТО тоже ничего не сможет сделать. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины. Новости СМИ2 Офицер: Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста Офицер: Российские военные выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста 29 июня 2023, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост вблизи города Алешки Херсонской области после разлива Днепра, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый. По его словам, после разрушения Каховской ГЭС ВС России убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами, и противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и «залез под Антоновский мост», передает РИА «Новости». По его словам, противник там находится в небольших количествах, и по нему наносится огневое поражение, проводятся разведпоисковые действия, ведется планомерное систематическое уничтожение. «Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», – сказал офицер. Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские боевики находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек. По его словам, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла. Белый назвал самоубийством действия ВСУ на Антоновском мосту. Сапер российского подразделения, выполняющего зачистку острова, с позывным Рязань-1, который три дня находился под мостом, участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных, рассказал, что в составе ВСУ на Антоновском мосту действуют наемники, но у них мало получается сделать и они несут большие потери, чем ВС России, потому что очень хорошо работает наша артиллерия. «Шансов у них нет и не будет. То, что киевским властям оружие кто-то поставляет, но оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а людей у них осталось мало. Их отправляют, как в мясорубку, как пушечное мясо. Отправляют, чтобы их просто перебили здесь», – сказал боец. Как сообщил российский оператор БПЛА с позывным Джокер, Антоновский мост, соединявший ранее остров вблизи левого берега Днепра с правым, на котором расположен занятый ВСУ город Херсон, в плачевном состоянии, по нему не перебраться. Он добавил, что малый Алешкинский мост, который соединяет остров с левым берегом Днепра, подвергся атаке ВСУ. «Большое количество разрывов, и состояние его не особо хорошее», – отметил он. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией. Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ Минобороны: Российская авиация нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения вооруженных сил Украины 29 июня 2023, 05:35 Текст: Антон Никитин

Российская авиация нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер сообщил, что штурмовики Су-25 российской группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме того, добавил представитель Минобороны, экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника, передает ТАСС. Савчук также информировал, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Краснолиманском направлении сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия», а на Торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и минометов противника. Офицер добавил, что в результате артиллерийских ударов уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пять пикапов, противник понес значительные потери личного состава. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении. Новости СМИ2 Украинские нацгвардейцы открыли огонь по пытавшимся дезертировать военным ВСУ Марочко: Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать 29 июня 2023, 09:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Национальная гвардия Украины открыла огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшимся самовольно оставить позиции у села Серебрянка в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Серебрянки с позиций Нацгвардии Украины обстреляли позиции 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, передает ТАСС. Марочко предположил, что таким образом нацгвардейцы пытались пресечь попытку военнослужащих ВСУ «самовольно оставить позиции». Ранее в перестрелке между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины погибли семь человек.