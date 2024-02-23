Появилось видео ухода российских бойцов на багги от украинского дрона

Появилось видео, на котором российские бойцы ушли на багги от украинского дрона

Tекст: Елизавета Шишкова

Далее возле машины раздался взрыв, и все бойцы быстро покинули ее. Один из солдат начинает опрашивать сослуживцев, не ранены ли они.

Затем дрон-детектор у одного из солдат вновь подал сигнал о приближающемся БПЛА, передает РИА «Новости».

«Он пытался подбить другую багги, ехавшую по этой дороге. Она тоже следовала на максимальной скорости, но на ее пути находился подбитый транспорт ВСУ и воронки от снарядов», – рассказал военный с позывным «Весна», на чью камеру было снято видео.

«Мы думали, сейчас наших подобьют, потому что ему (водителю багги –прим. ВЗГЛЯД) придется сбрасывать скорость. Но они резко остановились и рассредоточились, не хотели быть добычей», – добавил боец.

По украинскому дрону был открыт огонь из автоматов, беспилотник был сбит.

«Весна» рассказал, что дрон разорвался недалеко от одного из военных, но тот уцелел. Багги оказалась подбита осколками, ее пытались поставить на ход.

Позже на этой дороге был сбит еще один беспилотник, которым также пытались подбить багги.

По словам российского военного, после оставления ВСУ Авдеевки стали часто появляться украинские беспилотники, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение российской армии вперед.

