В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца

Между иностранными гражданами в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в субботу произошел конфликт, закончившийся стрельбой с тремя пострадавшими, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что «между гражданами иностранного государства» произошел конфликт, вызванный личными неприязненными отношениями. Один из участников ссоры открыл стрельбу из «неустановленного предмета, схожего с оружием».

В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что с места происшествия изъяты четыре гильзы. Правоохранители поясняют, что четыре выстрела в своих трех соотечественников (47, 26 и 23 лет) произвел 31-летний гражданин сопредельного государства. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как удовлетворительное, он также доставлен в больницу.

Подозреваемого разыскивают.

В конце июня житель поселка Трудовое в Приморском крае во время конфликта из-за воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой из ружья для подводной охоты.