Свалка загорелась на площади 3 тыс. кв. метров в поселке в Астраханской области

МЧС: Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. метров в Астраханской области, пожар угрожает жилым домам

Возгорание мусора зафиксировано на площади 3 000 кв. метров в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По сообщению ведомства, в 12.39 (11.39 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора в Наримановском районе, поселке Трусово на площади 3 тыс. кв. м., существует угроза распространения на рядом стоящие здания, передает ТАСС.

В связи с возможным распространением запаха гари в Астрахани, а также в Камызякском, Володарском, Наримановском, и Приволжском районах спасатели рекомендуют местным жителям не находиться долгое время на воздухе, не открывать окна, завесить окна и форточки влажной тканью, регулярно проводить влажную уборку помещений.

Ранее в Рузском городском округе Московской области загорелся мусорный полигон «Аннино», который был закрыт на прием отходов в 2016 году.