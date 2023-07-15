Состоялось вручение премии «Дигория» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы V Всероссийского форума «Дигория»

В последний день всероссийского форума «Дигория» в Нижнем Новгороде состоялись презентация проектов участников по профильным направлениям, вручение III Национальной премии «Дигория» и награждение победителей конкурса «Росмолодежь.Гранты».

В течение всей недели участники вместе со своими наставниками разрабатывали проекты в рамках пяти профильных направлений: «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации» и «Политические технологии». Докладчики выступили с презентацией и сразу получили обратную связь от экспертов.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который участвовал в форуме в роли приглашенного эксперта, заявил: «Успешность и конкурентоспособность страны определяется масштабом мечты. Вопрос лишь в том, о чем будет мечтать будущее поколение. И участникам «Дигории» я хочу пожелать, прежде всего, смелости мечты».

После презентации состоялось торжественное вручение премии «Дигория». Экспертный совет выбрал девять лучших специалистов в области общественно-политических наук. Победителей ждут специальные программы трудоустройства, членство в Экспертном клубе «Дигория», закрытые образовательные программы, а также возможность общения с наставниками премии из числа ведущих экспертов общественно-политической сферы.

Также прошло награждение победителей конкурса «Росмолодежь.Гранты». Победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Напомним, форум «Дигория» стартовал в Нижнем Новгороде 10 июля. Его организаторами выступают Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). III Национальная премия «Дигория» учреждена ЭИСИ с целью выявить лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.