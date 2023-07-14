Львова-Белова обсудила с главой Сахалинской области открытие службы «Дети в семье»

Детский омбудсмен Львова-Белова обсудила с главой Сахалинской области Лимаренко открытие в регионе службы «Дети в семье»

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко договорилась о реализации нескольких проектов в регионе, включая службу «Дети в семье».

Детский омбудсмен в ходе встречи подняла вопросы выработки системных решений для поддержки сферы детства региона, сообщается на сайте уполномоченного.

«Власти Сахалинской области слышат и чувствуют проблемы людей, подходят к их решению неформально. Мы видим, что с детьми в островных учреждениях работают хорошие команды, уделяется внимание медицине, образованию, уходу за детьми. Но мы понимаем, что самое дорогое у ребенка – это семья. Семья важнее даже самого замечательного детского дома. В связи с этим в рамках поручения президента России мы создаем службу «Дети в семье», – сообщила Львова-Белова.

По словам уполномоченного, служба займется адресной помощью семьям, у которых есть реабилитационный потенциал воспитывать ребенка. В других случаях специалисты будут работать над поиском и сопровождением замещающих семей, приоритетно родственных. Цель этой работы – сокращение количества малышей до четырех лет, проживающих в социальных учреждениях.

Губернатор региона Валерий Лимаренко обратил внимание, что Сахалинская область заинтересована в проектах по защите интересов детей.

«Некоторые ситуации требуют человекоцентричного подхода, нестандартного решения для конкретной семьи. Их нужно решать неформально и быстро, чтобы было сделано все для защиты интересов ребенка. Проект «Дети в семье» нужен как раз для этого. Он очень похож на наши региональные проекты, в рамках которых мы помогаем семьям выйти из-за черты бедности, решаем вопросы наших военнослужащих. Такой же подход будем применять и в работе по защите интересов детей», – отметил он.

Кроме того, Львова-Белова провела совещание, посвященное защите прав и законных интересов детей Сахалинской области, с руководителями региональных ведомств и учреждений. Детский омбудсмен предложила принять регламент о маршрутизации ребенка в ситуациях безнадзорности и беспризорности – с тем, чтобы подолгу дети не находились в учреждениях здравоохранения, как это происходит сейчас.

Также уполномоченный обратила внимание на сложности в обеспечении детей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и взяла на личный контроль случаи, в которых были отмечены нарушения.