Байден поручил подготовить 3 тыс. резервистов для развертывания в Европе

Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе

Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.

Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть 3 тыс. резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.



Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.

Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.

Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.