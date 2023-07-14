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Байден поручил подготовить 3 тыс. резервистов для развертывания в Европе
Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе
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Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.
Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть 3 тыс. резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.
Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.
Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.
Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Захарова объяснила, почему закрыли дело о кокаине в Белом доме
Захарова сравнила расследования дел о кокаине в Белом доме и отравления «Новичком»
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Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика.
Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней».
«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат.
Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
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Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.
При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Пушков назвал чушью утверждения, что Украина «первая линия обороны» США и Европы
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Утверждения, что безопасность США и Европы начинается на Украине, и что эта страна вообще – их «первая линия обороны», не просто не соответствуют действительности, а являются полной чушью, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков указал в своем Telegram-канале, что во времена, когда Украина была в составе СССР от нее никоим образом не зависела безопасность Запада. «Не зависела и после распада СССР. Не зависит и сейчас. Единственное, для чего Западу нужна эта пропагандистская химера – для обоснования огромных трат на военную поддержку Украины и оправдания курса на ее затягивание в зону военной активности НАТО», – отметил он.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
Пентагон: Кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину
Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву, уже прибыли на украинскую территорию, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы «уже там». При этом, по его словам, на Украине находились кассетные боеприпасы, «переданные ранее третьими странами», передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинский бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов.
Госдеп: США были бы вне себя от радости в случае продления зерновой сделки
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Соединенные Штаты «очень надеются» на то, что Россия согласится продлить черноморскую зерновую инициативу, заявил спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер.
Фаулер признался, что американская сторона «была бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», передает ТАСС.
При этом в Госдепе допустили, что Москва не станет продлевать сделку, срок которой истекает уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие признаки «прослеживаются по средствам массовой информации».
Боевые действия, добавил Фаулер, ухудшили состояние крупной части земель сельскохозяйственного назначения на Украине, они подвергаются обстрелам и заминированы.
Фаулер также выразил надежду, что Турция будет содействовать продлению зерновой сделки. Роль Анкары, по оценке американской стороны, «была незаменимой».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед нашей страной.
Байден встретился с Тихановской в Вильнюсе
Байден перед вылетом из Вильнюса провел встречу с Тихановской
Глава американского государства Джо Байден перед тем, как вылететь в Финляндию, провел в Вильнюсе встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили в Белом доме.
Байден заверил Тихановскую в приверженности США защите прав человека, в том числе «проведению свободных и честных выборов в Белоруссии», передает ТАСС.
Байден прибыл в Финляндию для участия в саммите Северных стран, который состоится в четверг. Это первый в истории Финляндии визит президента США, не связанный с переговорами с лидерами России или СССР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем. Тихановской она также рекомендовала «приготовиться».
Суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы в связи с заговором с целью захвата госвласти неконституционным путем.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Британии
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Лондоне использовал шпаргалку, сообщает газета Daily Mail.
Сообщается, что Байден поддерживал диалог с Сунаком в Лондоне, используя карточки-шпаргалки и ключевые слова, передает РИА «Новости».
На фото, опубликованных газетой, видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано слово «НАТО», ниже «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект». В статье говорится, что этот факт доказывает, что умственные способности Байдена снижаются.
Также опубликовано видео, на которой во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, куда периодически смотрит.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
Байден заявил о понимании Зеленским второстепенности вопроса о членстве в НАТО
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения ее конфликта с Россией
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Украина не станет членом НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт, заявил глава американского государства Джо Байден.
«Зеленский понимает одну вещь: неважно, в НАТО он сейчас или нет, пока есть обязательства (членов альянса перед Киевом)», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден утверждает, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «прошли очень хорошо», были достигнуты все поставленные цели. Отвечая на вопрос о том, какое послание передал саммит НАТО миру, президент США заявил: «Мы вместе», – передает ТАСС.
По словам Байдена, военные, участвовавшие в саммите НАТО, «все еще оптимистично настроены», но «знают», что украинское контрнаступление – «это трудная задача». На вопрос о том, удастся ли решить «вопрос с Крымом», Байден ответил: «17 других вопросов также должны быть в полной мере решены. Крым важен, но есть еще много других дел». Он указал, что Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов.
Напомним, Зеленский усомнился в долгосрочной поддержке Украины. Он согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО. При этом ранее он выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.