Путин: Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16

Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.

Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.

Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.

По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.

Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».

Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.

Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».

Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».

Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».

«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.