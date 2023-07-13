В Берлине заявили о последствиях для безопасности Германии из-за отношений России и Китая

Стратегия ФРГ по КНР: Отношения Китая и России имеют значение для безопасности Германии

Расширяющееся сотрудничество Китая и России имеют важное значение для политики безопасности ФРГ, сообщается в опубликованном документе стратегии Германии по отношению к КНР.

Как сообщается в стратегическом документе, который был принят на заседании кабинета министров страны, решение Китая развивать отношения с Россией имеет для Германии непосредственное политическое значение в области безопасности, передает РИА «Новости».

В документе напоминается, что, согласно совместному заявлению от 4 февраля 2022 года, Пекин и Москва обязались значительно усилить сотрудничество во всех областях. Также в документе указано, что в заявлении Россия и Китай отвергают дальнейшее расширение НАТО и претендуют на региональные сферы влияния по соседству.

Кроме того, утверждается, что Китай поддерживает нарратив против НАТО в вопросе Украины и «неправдоподобно» защищает целостность этой страны. «Мы продолжаем диалог с Китаем и призываем его к четкой позиции», - подчеркивается в документе.

Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя новую стратегию Берлина по выстраиванию отношений с КНР, Германия не собирается разрывать отношения с Китаем, напротив, настроена на сотрудничество с Пекином, но хочет свести к минимуму риски.

По ее словам, Берлин хочет сокращать зависимость в экономическом плане от кого угодно. «Мы хотим сотрудничать с Китаем. Потому что мы нуждаемся в КНР, но и КНР нуждается в нас, в Европе. Это касается нашего экономического развития и честной конкуренции, а также борьбы с климатическим кризисом, добиться успеха в которой можно только вместе с Китаем», – добавила глава МИД.

Ранее Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе.