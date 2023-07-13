Артиллерия Южной группировки российских войск одним ударом уничтожила украинский склад БПЛА и расчет операторов

По складу украинских беспилотников в Красногоровке нанесен артиллерийский удар, этим же ударом был уничтожен и расчет операторов БПЛА, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

Астафьев сообщил, что российские артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии нанесли удар по складу10-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Также артиллерия уничтожила два автомобиля ВСУ, два миномета и расчет гранатомета АГС-17, передает ТАСС.

На Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российские вертолеты нанесли удары по украинским силам в районе Богдановки. ТОС «Солнцепек» атаковала опорные пункты и скопления украинских военных у Ягодного и Авдеевки.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Тимковка и Новомлынск, ВСУ потеряли «до отделения живой силы». Также уничтожены украинские миномет у Кисловки и буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» у Песчаного, передает РИА «Новости».

Российская авиация на Купянском направлении нанесла восемь ударов по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и 103-й отдельной бригаде украинской территориальной обороны.

Командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным «Сатурн» рассказал, что ВСУ на Запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники – та лишь довозит военных до ближайшей лесополосы и уезжает. «Наверное, иностранные хозяева с них спрашивают за подбитую, сожженную технику,... дефицит, поэтому идут без танков – или на пикапах, или на легкобронированной технике», – сказал «Сатурн».

Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком направлениях.