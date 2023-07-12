Лавров обсудил с Ван И вопросы продовольственной безопасности

Лавров обсудил с Ван И и главой МИД Индонезии вопросы продовольственной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудил вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

Как говорится в сообщении МИД России по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, в фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках, передает ТАСС.

На Смоленской площади отметили, что «стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости Глобального Юга на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях».

Ранее сообщалось, что Ван И рассказал Лаврову о подходах Китая к урегулированию конфликта на Украине.