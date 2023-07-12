Госдума обязала банки возвращать гражданам переведенные мошенникам средства

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возвращении банками средств граждан, переведенных на счета мошенников

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки полностью возмещать средства физических лиц, которые были переведены на счета мошенников.

Законопроект призван улучшить механизма борьбы с хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличить сумму возврата банками уже похищенных средств, передает РИА «Новости».

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России становится все больше жертв мошенничества с применением методов социальной инженерии – граждане сами раскрывают преступникам данные платежных карт, коды и пароли.

Новый закон предписывает банкам до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества. Если деньги идут на подозрительные счета или сомнительными оказываются сами операции, банк может на два дня приостановить перевод.

В случае информации от МВД об уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях банку предписывается прекратить дистанционное обслуживание мошенника.

Если банк позволит перевести средства на счет, который уже признан Центробанком как мошеннический, он будет обязан возместить деньги полностью.

Кроме того, банк или другой оператор перевода обязуется возместить сумму операции, которая была совершена без согласия клиента, пишет «Российская газета».

Деньги нужно будет вернуть за месяц после получения заявления клиента (за два месяца – при трансграничном переводе). Согласно новому закону, проверку надо будет производить не только в банке-отправителе средств, как это происходит сейчас, но и в банке-получателе. Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

Напомним, ЦБ уже не первый год размышляет о том, как улучшить ситуацию в сфере мгновенных финансовых операций, уровень которых в России оказался настолько высок, что это стало серьезной проблемой – россияне стали все больше рублей переводить прямо в руки мошенникам.