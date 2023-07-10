Грузия попросила Германию стать лидером поддержки европейского пути Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Германию «выполнить историческую миссию» в плане поддержки его страны по получению в конце этого года статуса кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Станьте страной-лидером по поддержке европейской интеграции Грузии», – обратился он к президенту Бундестага Германии Бербель Басс, которая прибыла в Тбилиси с официальным визитом 10 июля.

В ответ глава Бундестага сказала, что Германия полностью поддерживает Грузию и ее народ, «который считает себя европейским».

«Германия поддерживает Грузию на ее европейском пути», – заявила Бербель Басс на совместном с Шалвой Папуашвили брифинге. При этом она раскритиковала Грузию за срыв мероприятия сексуальных меньшинств близ Тбилиси 8 июля. По ее словам, этим срывом в Грузии были «нарушены европейские ценности».

Во вторник президент Бундестага посетит границу Грузии и Южной Осетии, чтобы осудить «агрессию России». Ее также примут президент и премьер-министр Грузии.

В этом году в Тбилиси приезжала глава МИД Германии, а глава правительства Грузии совершал визит в Берлин.

Грузия обижена, что в прошлом году Украине и Молдове предоставили статус кандидата в ЕС, а Тбилиси получил только «европейскую перспективу».