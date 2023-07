Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО НАТО поддержала стремление Турции в ЕС 10 июля 2023, 15:44 Текст: Кристина Цыцура

НАТО поддерживает стремление Турции в ЕС, но это не должно мешать вступлению в альянс Швеции, которая выполнила все обязательства для этого, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг «Мы будем интенсивно работать, чтобы сделать Швецию членом НАТО как можно раньше, это очень важно для обеспечения безопасности балтийских государств», – передает ТАСС его слова. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС. Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев» Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»

Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции. По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет. При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий. Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий. По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой. Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей. В Турции раскрыли обстоятельства принятия решения по главарям «Азова» Источник в Турции: Решение передать Украине командиров «Азова»* могло быть принято только на высоком уровне

Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции. Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС. Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона. Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Новости СМИ2 Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы

Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*. «Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед. «Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он. «В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник. «Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт. «Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*. Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. *организация признана террористической и запрещена на территории РФ Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова» МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев. Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ). Новости СМИ2 Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО

Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года». Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС. В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области. Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану. Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет. Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова» Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией). На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. Новости СМИ2 В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции

Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз. Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче». Глава МИД Турции и Лавров обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг «зерновой сделки» и последние события на Украине, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве. В сообщении говорится, что глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Отмечается, что они обсуждали последние события на Украине и ситуацию со стамбульской «зерновой сделкой», передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что переговоры Анкары и Москвы по вопросу продления «зерновой сделки» могут состояться до 18 июля, когда истекает нынешний срок ее действия. 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доводов для продления зерновой сделки нет. Если она будет прекращена, то Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны. Новости СМИ2 Посол Украины в Анкаре: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова» Посол Украины в Анкаре Бондар: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова» 10 июля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярев

Анкара не ставила условий для выдачи командиров украинского террористического батальона «Азов» Киеву, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар. Турция не выдвигала условий для выдачи киевскому режиму боевиков «Азова», сообщил Бондар украинской версии «Радио Свобода» (иноагент), передает «Коммерсант». По его словам, Анкара ужесточила позиции «в коммуникации с российской стороной». В субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о встрече с Путиным 8 июля 2023, 15:54 Текст: Елизавета Шишкова

На сегодняшний день определенности со встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что Кремль сообщит, когда ситуация с возможной встречей глав государств прояснится, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайший месяц, позже он уточнил, что их личная встреча может состояться в «ближайшие два месяца». Новости СМИ2 Песков: Россия планирует получить объяснения Турции по возвращению главарей «Азова» 10 июля 2023, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

Москва в диалоге с Анкарой намерена получить разъяснения по ситуации с передачей киевскому режиму командиров нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе диалога Россия намерена получить разъяснения Турции по поводу произошедшего, это будет принято во внимание при следующих договоренностях, сказал Песков, передает ТАСС. «Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – добавил он. По его словам, важно, что Турция, в отличие от большинства западных стран, сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне. Он подчеркнул, что телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пока нет в графике, сообщает РИА «Новости». В случае необходимости такую беседу могут быстро согласовать. Песков добавил, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны. Представитель Кремля отметил, что ситуация с «Азовом» не повлияет на реализацию проекта российско-турецкого газового хаба на турецкой территории. Он подчеркнул, что у Турции есть «абсолютное право» развивать отношения с любыми странами, включая Украину. «Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – заключил он. Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлой недели заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным в Турции 8 июля 2023, 16:50 Текст: Кристина Цыцура

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что встреча с главой России Владимиром Путиным может состояться в августе в республике. «Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», – передает ТАСС слова Эрдоган, сказанные на митинге в городе Байбурт на северо-востоке страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Новости СМИ2 В Кремле допустили встречу Асада и Эрдогана в присутствии Путина Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Главы Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина 9 июля 2023, 16:53 Текст: Антон Никитин

Главы Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Спецпредставитель президента России отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, «развивается с каждым месяцем». По словам Лаврентьева, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом – министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. Сейчас, добавил он, «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты», передает ТАСС. «Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина», – сообщил Лаврентьев. По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке – Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. Лаврентьев сообщил, что по этому вопросу имеются некоторые трудности. Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. Спецпредставитель президента России сообщил, что при посредничестве российских военных продолжает сложная работа над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами. Лаврентьев также подчеркнул, что если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть свои военные расходы. Напомним,10 мая в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. Двумя днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в течение года. Эрдоган: Турция не сможет одобрить вступление Швеции в НАТО 7 июля 2023, 17:01 Текст: Валентина Григоренко

Турция до сих пор не может одобрить вступление Швеции в НАТО, поскольку скандинавская страна занимается поддержкой террористов, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле. Как указал Эрдоган, Турция поддержала политику открытых дверей НАТО и одобрила членство Финляндии, но страна не одобряет тех, кто приветствует террористов. По его словам, Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств, передает ТАСС. Турецкий лидер добавил, что необходимо обсудить с партнерами на саммите НАТО в Вильнюсе проблемы с вступлением Швеции в альянс. Он задался вопросами, как может Турция доверять стране, по улицам которой бродят террористы, и как может государство, которое не дистанцируется от террористических организаций, вносить свой вклад в НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования. Новости СМИ2 Экс-премьер Австралии: Существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство Экс-премьер Австралии Китинг: Само существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство 10 июля 2023, 09:35 Текст: Александра Юдина

Само существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны, а в данный момент лидер НАТО Йенс Столтенберг ведет себя как американский агент, а не как представитель европейской безопасности, выразил мнение экс-премьер-министр Австралии Пол Китинг. В авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations он подчеркнул, что стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса «самым большим дураком на международной арене», передает ТАСС. Также Китинг добавил, что подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, Столтенберг ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии. «Большую часть трех последних столетий европейцы воюют друг с другом, только в последние сто лет они устроили две мировые войны. Экспорт этого вредоносного яда – милитаризма Европы, подстрекаемой США, будет сродни чуме, и поставит под угрозу все развитие региона», – заметил экс-премьер Австралии. Резюмируя, Китинг отметил, что Китай, который НАТО стремится «стратегически ограничить и подчинить воле Запада», не имеет в своей истории примеров нападений на другие государства, в отличие от Штатов. Ранее в Европе предрекли Украине катастрофу из-за опосредованной войны США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы Североатлантического альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.