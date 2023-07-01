В Германии усомнились в мирном урегулировании конфликта на Украине

Будущий посол ФРГ в РФ Ламбсдорф: Существует мало возможностей для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф выразил мнение, что сейчас существует мало возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, при этом в данном случае «дипломатия» не означает капитуляцию Украины.

Дипломат заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что в настоящий момент «обе воюющие стороны», Украина и Россия, ищут преимущества на поле боя. По его словам, до тех пор, пока это так, дипломатия отходит на задний план, передает ТАСС.

Он также счел необходимым прояснить, что в данном случае «дипломатия» не означает капитуляцию Украины. Ламбсдорф подчеркнул, что власти ФРГ как часть ЕС и НАТО приняли решение помогать «стране, на которую напали». Будущий посол пообещал это «дипломатично, но четко доносить» своим коллегам в Москве.

Ламбсдорф считает, что его задачей будет не только дискуссия об Украине. Он отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН является очень активной страной. Как утверждает будущий посол, Москва якобы пытается везде оказывать влияние – в Сирии, Африке, например, в Мали, в Центральной Азии, а также в Турции, являющейся членом НАТО. По его мнению, Германия должна реагировать на это.

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Россия якобы согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман. О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре минувшего года.