В Германии сообщили о согласии России на смену немецкого посла

Spiegel: МИД ФРГ утверждает, что Россия выдала агреман новому германскому послу

Россия, как утверждает МИД Германии, согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман – предварительное согласие на прием, пишут немецкие СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство своей страны.

По данным источника Spiegel в МИД Германии, Россия согласилась принять в качестве нового посла Александера Ламбсдорфа – замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге, передает ТАСС.

В этой должности Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который работает в России с сентября 2019 года. Последний же перейдет на пост главы постоянного представительства Германии при НАТО в Брюсселе.

Как уточняет германский МИД, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву уже «этим летом».

О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре. Род Ламбсдорфов, из которого происходит политик-аристократ, обладающий репутацией реалиста, в свое время служил Российской империи.