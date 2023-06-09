Путин заявил об отсутствии у России намерения отгораживаться от мировой экономики

Россия не намерена отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики – особенно от перспективных центров развития мировой экономики», – сказал он, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что это не значит, что Россия любой ценой должна производить все у себя самостоятельно.

«Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы – я так осторожно скажу – нам быть независимыми, потому что самодостаточность – это основа суверенитета», – указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, так как это путь к самоизоляции.