Райффайзенбанк ввел комиссию 50% за перевод долларов из других банков

Политолог: Боррель игнорирует преступления Украины в Херсонской области

Политолог Шеслер: Запад перекладывает вину за преступления Украины на Россию

Несмотря на то, что места эвакуации гражданских в Херсонской области обстреливают именно ВСУ, западные страны упорно игнорируют этот факт. Вместо признания преступлений Украины они просто обвиняют Россию, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области.

«Заявления Борреля – очередная попытка западных государств обвинить Россию в преступлениях, совершенных Украиной. Все факты указывают на то, что именно ВСУ повинны не только в подрыве Каховской ГЭС, но и в нанесении ударов по местам сбора для эвакуации местных жителей», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.

«За день до теракта Виталий Ким опубликовал в своем блоге пост с надписью «ждем». Затем в регионе с раннего утра были развернуты палаточные лагеря для беженцев. Приехали и европейцы, которые привезли с собой гуманитарную помощь», – отмечает эксперт.

«Очевидно, что за такой короткий срок, не зная о происшествии заранее, так хорошо подготовиться невозможно. Теперь же Украина обстреливает места эвакуации гражданских. При этом западные страны упорно продолжают закрывать глаза на преступления ВСУ, перекладывая всю ответственность на нас», – подчеркивает собеседница.

«Не удивлена, что с обвинениями выступил именно Боррель. Он славится своим негативным отношением к Москве и неоднократно выступал с агрессивными заявлениями в нашу сторону. При этом его слова почти наверняка связаны с желанием косвенно оказать помощь украинскому контрнаступлению на южном направлении», – считает эксперт.

«Сейчас ВСУ переходят в атаку. Не исключаю, что один из ударов придется на Херсонскую область. В связи с этим Боррель, прикрываясь словами о гуманитарном кризисе, пытается запретить ВС РФ наносить удары в ответ на попытки продвижения Украины. Западные страны в очередной раз демонстрируют, что не способны занимать объективную позицию и здраво оценивать происходящее», – резюмирует Шеслер.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. При этом он сообщил об «обстрелах», которые якобы мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Прекратить неприемлемые действия» он призвал Россию.

Дипломат добавил, что обстрелы, якобы совершаемые РФ, могут представлять собой «военные преступления». Между тем именно украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. В результате погибли два человека, в том числе беременная женщина.

Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Владимиром Сальдо. Отмечается, что Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием подрыва на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением.

Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека.

В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС.

По словам Сальдо, к вечеру среды из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. Он отметил, что сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.