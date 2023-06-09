В Кремле заявили о мировом лидерстве России в атомной отрасли

Россия стала лидером в мировой атомной отрасли в условиях жесткой конкуренции, при этом в Москве вызывает обеспокоенность недобросовестная конкуренция в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него уточнили, не опасаются ли в Кремле недобросовестной конкуренции в связи с новым экономическим партнерством США и Великобритании в целях противодействия России на мировом рынке атомной энергетики.

Песков пояснил, что с подобной конкуренцией «не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению», и это действительно вызывает обеспокоенность, передает РИА «Новости».

«Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции и именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции», – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что отечественная атомная отрасль готова дальше тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества.