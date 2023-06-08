Начался прием заявок в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи 2024 года

На Добро.Конференции в Самаре дан старт заявочной кампании в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров. Созданный в честь этого тематический мурал на фасаде Поволжского государственного колледжа станет первым наследием Фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи 2024 года – крупнейшее международное событие, которое соберет 20 тысяч участников со всех континентов. Фестиваль пройдет на федеральной территории Сириус с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Его миссия – подтвердить: Россия – открытое государство, которое является одним из центров многополярного мира. Для реализации волонтерской программы Всемирного фестиваля молодежи планируется привлечь 5 тыс. человек – граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе 250 жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Добро.Конференция, которая проходит с 5 по 10 июня в Самаре, дала старт заявочной кампании волонтерского корпуса фестиваля. В честь этого, по инициативе Ассоциации волонтерских центров, на фасаде Поволжского государственного колледжа был открыт мурал, специально созданный самарским художником Дмитрием Горшковым. Главный образ мурала – единство молодых неравнодушных людей, живущих во всем мире, людей, которым близка миссия ДОБРО.РФ – «Помогать тем, кто помогает».

Председатель Комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что с сегодняшнего дня 5 тыс. человек смогут зарегистрироваться на сайте добро.ру и стать волонтерами великолепного события, которое пройдет в следующем году в нашей стране. «Мы ждем гостей из 100 стран. Это люди, которым через 10-15 лет руководить компаниями, городами, государствами и очень важно, чтобы у них сложились хорошие отношения с нашей российской молодежью. Чтобы они увидели нашу страну и людей, которые в ней живут такими, какие они есть: добрыми, счастливыми открытыми, талантливыми, умными и готовыми дружить», – сказал он.

Волонтерами могут стать молодые люди от 16 лет (впервые в организации мирового события примут участие несовершеннолетние участники «Движения Первых») с высоким уровнем мотивации, имеющие волонтерский опыт и обладающие навыками командной работы. Прием заявок от волонтеров будет осуществляться на платформе ДОБРО.РФ.

Они будут задействованы по 15 функциональным направлениям деятельности и 4 основным направлениям: волонтеры общего профиля, городские волонтеры, волонтеры-специалисты, волонтеры-атташе делегаций. Для них предусмотрена мотивационная программа – не только памятные подарки, но и новые возможности – путешествие по России, стажировки, доступ к курсам дополнительного образования.

Для отбора волонтеров на конкурсной основе будут определены 20 Центров привлечения и подготовки волонтеров в каждом федеральном округе России, которые получат возможность активно участвовать в проведении Фестиваля.

Цель Конкурса – определить в каждом федеральном округе центры привлечения и подготовки волонтеров Фестиваля. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, государственные учреждения, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества в Российской Федерации и работе с молодежью.