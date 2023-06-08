В Нью-Йорке зафиксировали высочайшие показатели загрязнения воздуха

Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев

Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН

Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».

«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».



По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.

Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.

Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».

Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.