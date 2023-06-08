Цены на нефть начали небольшой рост

Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть в четверг незначительно выросли.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.43 символически выросла на 0,04%, достигнув 76,98 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,1%, до 72,58 доллара, передает РИА «Новости»

Трейдеры в данный момент оценивают опубликованные накануне данные. В частности, управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что в стране коммерческие запасы нефти (за исключением стратегического резерва) за неделю по 2 июня снизились на 0,5 млн баррелей, то есть на 0,3%, достигнув 459,2 млн баррелей. Аналитики же ожидали роста запасов на 1 млн баррелей.

Кроме того, в среду была опубликована статистика по Китаю, одному из крупнейших импортеров нефти. Экспорт страны в годовом выражении за май упал на 7,5% при том, что прогнозировался спад лишь на 0,4%. Импорт снизился на 4,5% вместо ожидаемых 8%.