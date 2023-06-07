В Общественной палате предложили обучать русскому языку детей мигрантов до школы

Член ОП Григорьев: Мигранты должны знать русский язык и разделять наши ценности

Приезжающие в Россию мигранты должны придерживаться российских традиционных ценностей и знать русский язык, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. В среду глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести в школах квоты для детей мигрантов и сделать владение русским обязательным условием для получения социальных пособий.

«Необходимо исходить из интересов российского народа. А именно – нам нужны те люди, которые готовы придерживаться российских традиционных ценностей, знают русский язык и те реалии, которые соответствуют нынешней повседневной деятельности россиян», – сказал Максим Григорьев, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты.

«Нам ни в коем случае нельзя находиться на тех рельсах, по которым идет европейское и американское общество, когда возникают этнические анклавы, а граждане страны не разделяют ценностей государства», – добавил он.

«Совершенно не важно, сколько детей мигрантов обучается в классе. Нужно, чтобы эти дети и их родители были готовы ассимилироваться. В тех случаях, когда они недостаточно хорошо знают русский язык, необходимо как минимум организовать курсы русского языка перед тем, как начинать обучение подростков в школе», – уверен член ОП.

Ранее в среду глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал изучить возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Директора учебных заведений считают, что 20% детей мигрантов – предельный уровень, когда возможно «нормальное обучение», не нарушающее «естественный ход» учебы, сказал Фадеев.

По его словам, мера с введением квот может показаться жестокой и нарушающей права человека, но это не так, поскольку нарушаются права детей и учителей, которым мешают работать.

Глава СПЧ также считает, что мигрантов, не желающих учить русский, необходимо побуждать это делать. «Владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий. Зачем нам мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и изучать русский язык? Надо их побуждать, и не только ласковыми методами», – сказал Фадеев.