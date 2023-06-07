Путин обсудил с лидером ЮАР саммиты БРИКС и Россия – Африка

Академик: Россия заботится о красоте и чистоте русского языка для будущих поколений

Академик Васильева: Русский язык является проводником культуры и духовных ценностей для миллионов людей

Долгое время русский язык подвергался искажениям за счет западного влияния. Однако в последнее время российские власти, в том числе президент Владимир Путин, сделали все необходимое, чтобы сохранить красоту языка для будущих поколений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала академик Ольга Васильева. Напомним, 6 июня в России отмечается День русского языка.

«Русский язык несет поистине историческую миссию. На протяжении многих веков он объединяет Евразийское пространство. Это не просто язык международного общения, который признается мировым сообществом. Это проводник культуры, духовно-нравственных ценностей для миллионов людей по всему миру», – сказала Ольга Васильева, Президент Российской академии образования.

«Родной русский язык, русская литература и история – это те школьные предметы, которые формируют личность человека. Именно по этим важнейшим мировоззренческим дисциплинам пришелся самый сильный идеологический удар в 1990-е годы. Насаждение чуждых нам ценностей происходило в том числе и через распространение западных заимствований и искажений», – продолжила собеседница.

Васильева также обратила внимание на те изменения нормативно-правовой базы России, которые привели к позитивным трансформациям в вопросе защиты интересов русского языка. «Как вы помните, в поправках в Конституцию, принятых в 2020 году, русский язык официально получил статус языка «государствообразующего народа», – напомнила она.

«Очень много для защиты русского языка сделал и президент России Владимир Путин. В январе этого года в документ, определяющий «Основы государственной культурной политики», включен пункт о борьбе с «излишним использованием иностранной лексики», – продолжила собеседница.

«В феврале 2023 года принят еще один очень важный закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов, не соответствующих нормам современного литературного языка. Исключение делается только для иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов», – напомнила академик.

Резюмируя, Васильева подчеркнула, что «вся эта работа направлена на то, чтобы сохранить красоту и чистоту русского языка для будущих поколений».

Напомним, с 2011 года в России ежегодно 6 июня празднуется День русского языка. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799–1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка. Также День русского языка отмечается на уровне ООН.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он также является государственным в Белоруссии (наряду с белорусским) и официальным языком в Казахстане (в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским), Киргизии (с киргизским), Абхазии (с абхазским) и Южной Осетии (с осетинским), а также в автономной Гагаузии в составе Молдавии (с гагаузским и молдавским) и Приднестровье (с молдавским и украинским). Кроме того, русский язык используется в качестве официального или рабочего в ряде международных организаций: ООН и некоторых ее дочерних организациях, а также в ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.