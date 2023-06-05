Движение Первых представило для детей «Литературный марафон»

Движение Первых представило Всероссийский проект «Литературный марафон», который поможет ребятам со всей России в возрасте от 12 до 17 лет открыть в себе талант писателя, поэта или художника и прикоснуться к миру литературы.

Проект в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», ведущими которого на главной сцене в центре Москвы стали участники Движения и заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Олешко, презентовала виртуальная помощница марафона «Литера». Как написать свою книгу, нарисовать для нее обложку и иллюстрации, придумать историю героев – на эти и многие другие вопросы юные писатели получили ответы в рамках Всероссийского литературного марафона Движения.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 10 июня по 1 июля 2023 года. Участник проекта должен отправить ранее не публиковавшиеся творческие произведения на темы: «Мой наставник», «Разговоры о важном», «Мой книжный герой» в любой из шести номинаций, среди которых – жанровая проза, поэзия, сценаристка и драматургия (сценарий творческого события), комиксы, фанфикшн или иллюстрация к произведению.

Наставниками «Литературного марафона» Движения Первых станут известные российские писатели, поэты, литераторы, блогеры, издатели, сценаристы и художники. Они помогут ребятам создать свое уникальное произведение, поделятся секретами мастерства и ценными советами, а также погрузят мальчишек и девчонок в волшебный мир книг.

Финалисты проекта станут участниками литературного пленэра в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. С 27 июля по 2 августа 2023 года ребят ждет насыщенная образовательная программа, творческие встречи, а также настоящий литературный бал.

Все желающие смогли присоединиться к сбору книг в рамках Всероссийской акции Движения Первых «Книга другу». Гости оставили свои любимые произведения с пожеланиями для детей из новых регионов страны.

Кроме того, с 5 по 11 июня Российское движение детей и молодежи устроит масштабный интенсивный курс по кибербезопасности. Он пройдет в формате марафона в социальной сети «ВКонтакте». Партнером онлайн-события станет Альянс по защите детей в цифровой среде, с которым Движение Первых в марте этого года подписало соглашение о сотрудничестве.

К проекту планируется привлечь лучших экспертов из числа российских IT-гигантов, медиахолдингов и интернет-провайдеров, входящих в Альянс по защите детей в цифровой среде. Они научат слушателей эмпатии, мотивации, критическому мышлению и ответственности. А еще расскажут об основных способах, используемых мошенниками для обмана пользователей, предупредят об опасных сайтах и вирусных угрозах, объяснят, почему нельзя оставлять свои персональные данные и сведения для совершения платежей на незащищенных платформах и неизвестных сайтах.