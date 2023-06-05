В МИД заявили о подготовке ответных шагов на новые санкции Японии

Замглавы МИД Руденко сообщил о подготовке Россией ответа на новые санкции Японии

Москва рассматривает ответ на очередной пакет антироссийских санкций со стороны Токио, без реакции они не останутся, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Дипломат напомнил, что санкции были представлены в конце мая. По его словам, в настоящее время Москва рассматриваем ответные шаги и не оставит ситуацию без реакции, передает ТАСС.



В частности, Япония решила ввести запрет на экспорт ряда товаров, «способствующих укреплению промышленной базы» России. Кроме того, введены санкции против 24 физических лиц и 78 организаций.

Кроме того, Руденко сообщил, что Запад не реагирует на призывы России продолжить шестисторонние переговоры по урегулированию на Корейском полуострове. «Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации», – заявил замглавы МИД России, отметив, что шестисторонний переговорный трек фактически заморожен.