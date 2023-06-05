ЕК предложила маркировать созданный ИИ контент

Еврокомиссия выступила с инициативой маркирования любого контента, созданного искусственным интеллектом, а также за создания технологии распознавания такого контента, сообщила замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Платформы в Сети, по задумке ЕК, должны создать маркировку, позволяющую даже «самому невнимательному» пользователю распознать созданное ИИ, сказала Юрова, передает ТАСС.

Платформы должны создать технологию идентификации продукции нейросетей и маркировать на ее основе такой контент. Также нужно создать механизмы, не дающие использовать подобные приложения на основе нейросетей для злого умысла.

Ранее британское издание Guardian сообщало, что беспилотник американских ВВС под управлением ИИ в ходе испытаний решил убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание.