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Российские военные уничтожили за сутки до 300 украинских военнослужащих и 16 танков на Южно-Донецком направлении
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ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении, за сутки на этом направлении ликвидированы до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале российского ведомства указано, что активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии рядом с Нескучным ДНР и Новодаровкой Запорожской области противнику нанесены значительные потери.
ВСУ не удалось добиться поставленных целей.
Ранее генерал-лейтенант сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, однако успеха ВСУ добиться не удалось.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Российские военные ликвидировали большую часть 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой
Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой, рассказал пленный боец ВСУ Валентин Иваненко.
По его словам, на одной позиции находились три разведчика и четыре пехотинца, однако позднее на позиции выводили четыре, пять или шесть разведчиков, так как пехоты уже не было – большая часть была ликвидирована российскими военными, передает ТАСС.
Иваненко рассказал, что выжившие бойцы пехоты стремятся спастись от участия в боях, массово дезертируют или сдаются в плен.
Иваненко рассказал, что в марте этого года в составе 53-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка оказался под Авдеевкой, позднее попал в окружение российских сил и сдался, не оказывая сопротивления. Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку Вооруженными силами России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
В районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия
Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа
Активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на Запорожском направлении рано утром в понедельник, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил в своем Telegram, что начавшиеся в воскресенье активные боевые действия в районе Времевского выступа возобновились около 4.00 в понедельник. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих
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Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.
Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
В ДНР сообщили о попытке наступления ВСУ на Донецком направлении
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о наступлении ВСУ на Донецком направлении
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Украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Он уточнил, что ВСУ попытались организовать наступление на ряде направлений, в том числе на Донецком. «Наиболее горячими участками на линии фронта на Донецком направлении остаются Марьинка, Угледар и Авдеевка», – сказал Гагин, передает ТАСС.
Он отметил, что российские военные отбили атаку украинской стороны, ВСУ понесли существенные потери, но все еще продолжают вести огонь и наращивают силы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
Средства ПВО перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны: Российские средства ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в числе перехваченных оказались также две тактические ракеты «Точка-У». Отмечается, что ВС РФ поразили 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.
Как указали в Минобороны, российскими войсками в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
В сообщении говорится, что в районе города Днепропетровска ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку ВС России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
Рогов: ВСУ на Запорожском направлении задействовали рекордное число живой силы
Рогов: В боях на Запорожском направлении ВСУ помогают польские наемники
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В боях на Запорожском направлении принимает участие рекордное число солдат ВСУ. В настоящий момент ВС РФ успешно отбивают атаки противника – существенных успехов украинским военным достичь не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в районе Времевского выступа вновь начались активные боевые действия.
«Противник активизировался в Запорожской области накануне. Ожесточенные бои шли на протяжении почти десяти часов. Наиболее горячо было на стыке региона с ДНР, в районе Времевского выступа. Это важная позиция – здесь располагаются стратегические высоты. Кроме того, за счет рельефа местности высоты рассматриваются как препятствие для объединения группировок противника», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Тот факт, что мы удерживаем Времевский выступ, позволяет нам сохранять стратегическое преимущество в регионе. Между тем текущая ситуация действительно отличается особым накалом. Фактически речь идет о полномасштабном наступлении – в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных», – отмечает собеседник.
«В начале боев ВСУ были представлены лишь двумя мотопехотными ротами с 50 единицами техники. Позже, в период пиковой нагрузки, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Нами было уничтожено свыше 250 боевиков, 21 ББМ и три БМП. Также ВС РФ удалось поразить 16 танков, среди которых преобладает модель Т-72», – подчеркивает эксперт.
«Противнику удалось продвинуться вглубь на 400 метров, но он был отброшен нашими силами, понеся при этом потери. Основные направления ударов пришлись северо-восточнее Гуляйполя и юго-западнее Времевки. Атаки предпринимались и в районе Новодаровки, Ровнополя, Приютного и Любимовки», – акцентирует Рогов.
«После этого наблюдалось небольшое затишье. Ближе к четырем утра началось активное наступление восточнее Времевки в направлении Новодонецкого и Золотой Нивы. ВСУ прощупывают слабые места в нашей обороне, чтобы осуществить масштабную атаку на проблемных участках фронта», – считает собеседник.
«Мы своевременно и эффективно отвечаем на все вызовы со стороны Украины – используется стрелковое оружие, артиллерия, иногда прибегаем к поддержке со стороны ВКС. К работе подключены и минометы «Тюльпан». Немного ситуацию осложняет тот факт, что на стороне Украины в настоящий момент воюют польские наемники», – подчеркивает эксперт.
«Их присутствие отмечено не только в Запорожской, но и в Белгородской области. Они хорошо вооружены, сражаются достаточно эффективно. У них есть и идеологическое понимание, для чего стоит участвовать в боях – Варшава косо смотрит на южные русские земли, понимая, что офису Зеленского отведено не так много времени. Фактически Польша сознательно разжигает конфликт с Россией, надеясь урвать себе часть территорий», – резюмирует Рогов.
Ранее утром 5 июня в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что начавшиеся в воскресенье столкновения возобновились в понедельник около 4.00. По его словам, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в предыдущий раз, что связано с попыткой организации более масштабного прорыва обороны ВС РФ.
Напомним, 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что противник ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Тем не менее своих задач ВСУ добиться не удалось.
При попытке атаковать противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
При этом в попытке прорыва Запорожского участка фронта участвовали и польские наемники. Ранее появились сообщения о том, что представители Варшавы на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти страны заявили, что солдаты из республики «не имеют никакого отношения» к официальным силам Польши.
В Госдуме предрекли Киеву «скорый и ужасный конец» после контрнаступления
Депутат Госдумы Бабашов предрек Киеву «скорый и ужасный конец» после контрнаступления
Депутат Госдумы Леонид Бабашов уверен, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.
Бабашов уверен, что шансов на успешное наступление у киевского режима нет. По мнению депутата, контрнаступление станет для Украины «началом скорого и ужасного конца», передает РИА «Новости».
По словам депутата, российские военные серьезно укрепились на своих боевых позициях и любые наступательные действия со стороны Киева приведут к огромному числу потерь ВСУ. Бабашов также напомнил, что громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
NYT: Использование украинскими военными нацистской символики ставит Запад в трудное положение
NYT сообщила о трудном положении Запада из-за использования украинскими военными нацистской символики
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Двойственное отношение Украины к нацистской символике рискует привести к ее популярности на Западе, такая позиция уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение, пишет New York Times.
«Меня беспокоит, что люди, занимающие руководящие должности на Украине, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти (нацистские) символы воспринимаются за пределами Украины. … Украинцам следует осознать, что эти изображения подрывают поддержку их страны», – сказал исследователь издания Bellingcat, изучающий международные ультраправые группировки, Майкл Колборн.
Как пишет New York Times, пока эта нацистская символика не подорвала международную поддержку Украины, но уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение. Привлечение внимания к нацистской символике на Украине рискует сыграть на руку «российской пропаганде», пишет издание. Однако NYT отмечает, что молчание по этой теме способствует распространению нацистской символики.
По данным газеты, даже еврейские организации, которые традиционно осуждают эти символы, по большей части хранят молчание. По мнению журналистов, некоторые лидеры обеспокоены, что в случае осуждения украинской нацистской символики их будут рассматривать как сторонников российской пропаганды.
«Самое малое, что мы можем и должны сделать везде, а не только в Украине, – не допустить проникновения ультраправых символов, риторики и идей в публичный дискурс», – считает Колборн.
Ранее стало известно, что в состав теробороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта. Западные страны тем временем закрывают глаза на оправдание нацизма.
Марочко сообщил об атаках ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Военный эксперт Марочко сообщил об атаках ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Подразделения Вооруженных сил Украины ведут обстрел из артиллерии на Купянском и Донецком направлениях, а также пытаются прорвать оборону на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, с утра понедельника украинские военные активизировались на всех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Донецком, передает ТАСС.
Так, на Купянском и Донецком направлениях замечено увеличение артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. На Краснолиманском участке фронта противник пытается прорвать оборону российских военных на протяжении последних двух суток, но российские военнослужащие отражают все атаки.
«Ситуация сложная, но контролируемая», – сообщил Марочко, добавив, что военнослужащие Южной группировки войск «справляются со всеми вызовами со стороны врага».
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная.
Минобороны рассказало об уничтожении пытавшихся напасть на Новую Таволжанку украинских террористов
Российские военные и пограничники ФСБ сорвали попытку проникновения двух украинских террористических групп в Белгородскую область в районе поселка Новая Таволжанка, сообщило Минобороны.
Атака началась около 13.00 под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться у поселка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация и артиллерия подразделений прикрытия границы ЗВО террористические формирования были уничтожены. Было ликвидировано более десяти боевиков, две лодки и бронемашина.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять минометных взводов, уничтожена машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск (Харьковская область), две польские САУ Krab, бившие по российской территории.
Напомним, в воскресенье украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, позже ее рассеяли артиллерийским огнем.