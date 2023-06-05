Польский министр отчитал украинского коллегу

RMF24: Польский министр Телюс раскритиковал украинского коллегу Сольского из-за призыва снять запрет на ввоз зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выступил с критикой в адрес украинского министра Николая Сольского, призвавшего Европейский союз снять запрет, введенный рядом стран, на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Телюс в эфире PAP заявил, что Киев не понимает позицию польских властей по данному вопросу. Высказывания Сольского он назвал «далеко идущими», передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF24.

Польский министр признался, что не совсем понимает, почему из Киева звучат подобные заявления, и предположил наличие на Украине сил, которые «вредят украинцам».

Телюс считает, что вбивание клина между Украиной и Польшей якобы в интересах России. Он призвал с осторожностью подходить к данному вопросу. Тем не менее, польский министр выразил готовность провести встречу с украинским коллегой.

Сольский ранее назвал возможное продление запрета «худшим из возможных решений». По оценке аграрной политики Украины, это приведет к «ослаблению единства в Европе».

Напомним, Еврокомиссия разрешила пяти странам (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии) ввести запрет на импорт украинской сельхозпродукции в период со 2 мая по 5 июня. При этом власти Венгрии уже попросили ЕК продлить срок запрета. В Польше между тем решили выплатить фермерам компенсации в связи с наплывом в республику украинского зерна.