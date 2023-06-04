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Россия достигла сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
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Россия достигла добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Он подчеркнул, что Россия продолжит и дальше исполнять действие тех договоренностей, которые были достигнуты, передает РИА «Новости».
По словам Новака, Россия продлит добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+.
В Кремле ранее заявили, что Москва поддерживает контакты со странами ОПЕК+, но ожиданий от встречи, которая состоится 4 июня, не озвучили.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Германский политолог объяснил массовые беспорядки в Лейпциге
Германский политолог Рар: Акции протеста в Лейпциге не нацелены против правительства ФРГ
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Левые радикалы устроили беспорядки, в ходе которых нападают на людей, подозреваемых ими в правых взглядах. Вместе с тем у этих акций нет антиправительственных требований. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в Лейпциге (Саксония) радикалы устроили беспорядки и столкновения с полицией.
«Левые радикалы всегда ищут повод устроить уличные беспорядки. Активисты, в числе которых преимущественно студенты, выступают против настоящих и мнимых правых, а также против националистических тенденций в стране», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В субботу в Лейпциге они организовали беспорядки, нападали на людей, которых подозревают в правых взглядах, избивали их. Город Лейпциг находится в федеральной земле Саксония, где у партии «Альтернатива для Германии» наибольший рейтинг в сравнении с остальными землями», – отметил он.
«Кроме того, «Альтернатива для Германии» уже опережает по рейтингу на федеральном уровне партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, Социал-демократическую партию Германии, а также партию «Зеленые». Однако я бы не стал связывать происходящее в Лейпциге с рейтингами политических сил», – рассуждает собеседник.
«На мой взгляд, протесты в Германии не нацелены против правительства Шольца. Они локальные, проводятся левыми радикалами, и о массовых политических демонстрациях, как например во Франции, говорить не приходится», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Германии и накануне. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму». СМИ пишут, что в Бремене полицию забросали бутылками и камнями, а в Лейпциге возвели баррикады, здесь были ранены три офицера полиции. Кроме того, есть пострадавшие среди полицейских в Кельне. Демонстрации радикалов прошли в Берлине и Гамбурге.
Напомним, 31 мая высший земельный суд в Дрездене приговорил члена левой автономной группы Лену Е. к тюремному заключению за нападение на неонацистов в составе криминальной группы. Расследование шло больше двух с половиной лет.
После оглашения приговора Лену Е. выпустили условно на свободу из-за болезни, что вызвало протест среди радикалов, которые посчитали приговор несправедливым.
Стало известно о тайной встрече 20 крупнейших разведок мира
Reuters: 20 крупнейших разведслужб провели секретную встречу в Сингапуре
Высокопоставленные чиновники около 20 крупнейших разведывательных служб провели секретную встречу в рамках конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на пять источников, встреча руководства разведок не анонсировалась. Такие мероприятия в течение нескольких лет организует правительство Сингапура, они «незаметно» проводятся в отдельном месте рядом с местом проведения форума по безопасности, передают «Ведомости».
По сообщению агентства, во встречепринимали участие в том числе представители американской, индийской и китайской разведок, от России участников не было. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил форум, но заявил, что не присутствовал на совещании разведки.
Представители разведслужб обсуждали в том числе конфликт на Украине и транснациональную преступность, добавил знакомый с дискуссиями источник.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр
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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Бокаевский и Великий, в результате огневого поражения две лодки противника и два пикапа уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.
На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом.
В районе Дарьевки соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
В германском Лейпциге вспыхнули массовые беспорядки
DPA: В германском Лейпциге второй раз за сутки демонстрация переросла в беспорядки
Левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму».
В Кембридже рекомендовали воздержаться от термина «англосаксы»
Daily Telegraph: Студентам Кембриджа рекомендуют воздерживаться от применения термина «англосаксы»
Университет Кэмбриджа рекомендует своим студентам воздержаться от использования термина «англосаксы», поскольку, как считают его ученые, такой отдельной этнической группы не существовало, эта мера вуза направлена на борьбу с расизмом, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Daily Telegraph, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина «англосакс» ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц, кроме того, студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало, передает ТАСС.
Как приводит газета комментарии со стороны факультета, преподавание на факультете направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо «англичан», «шотландцев», «британцев», «валлийцев» или «ирландцев» с единой и древней этнической идентичностью.
Как отмечает Daily Telegraph, в 2019 году Международное общество англосаксонистов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии для того, чтобы избавиться от неоднозначного значения термина «англосаксы».
Сербы на севере Косово стали использовать символ «Z» как знак сопротивления НАТО
Guardian: Сербы на севере Косово стали использовать символ «Z» как знак сопротивления НАТО
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Сербское население на севере Косово стало наносить символ «Z» на бронированные автомобили НАТО в качестве знака протеста против Североатлантического альянса, сообщают британские СМИ.
Как сообщает британское издание The Guardian, сербы в Звечане применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также раскрасили натовские автомобили символикой «Z». Газета напоминает, что это является отсылкой к «российскому знаку», который используется в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Позднее немецкая газета Bild показала фото солдат НАТО, отдыхавших перед муниципалитетом Звечан. На здание также нанесли букву «Z».
Британское издание поясняет, что среди протестующих сербов «немало тех, кто поддерживает [президента России Владимира] Путина».
Протесты на севере Косово вспыхнули из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, которых избрали при бойкоте сербского большинства 23 апреля.
Тысячи протестующих сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич. Контингент НАТО KFOR оцепил здания органов самоуправления.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Министр обороны Китая предупредил об угрозе «невыносимой катастрофы» для мира
Министр обороны КНР Ли Шанфу: Конфликт Китая и США станет невыносимой катастрофой для всего мира
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Отношения Китая и США выходят за рамки двусторонних, они имеют глобальное значение; серьезный конфликт между государствами станет невыносимой катастрофой для всего мира, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.
Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом, передает ТАСС.
Китайский министр напомнил, что в последние годы отношения Пекина и Вашингтона находились на беспрецедентно низком уровне. Причина этого, по его словам, всем известна. Ли Шанфу призвал учитывать интересы всех стороны и разрешать разногласия через диалог вместо того, чтобы ради выгоды провоцировать блоковую конфронтацию.
Китай и США во многом различаются, однако это не должно стать помехой в поиске точек соприкосновения и общих интересов, заключил министр обороны Китая.
Ранее китайские СМИ писали, что альянс России и Китая представляет для Соединенных Штатов главную опасность, поскольку разрушит все «гегемонистские» намерения и планы Вашингтона на мировой арене.