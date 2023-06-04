Reuters: 20 крупнейших разведслужб провели секретную встречу в Сингапуре

Высокопоставленные чиновники около 20 крупнейших разведывательных служб провели секретную встречу в рамках конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, сообщили СМИ.

Как пишет Reuters со ссылкой на пять источников, встреча руководства разведок не анонсировалась. Такие мероприятия в течение нескольких лет организует правительство Сингапура, они «незаметно» проводятся в отдельном месте рядом с местом проведения форума по безопасности, передают «Ведомости».

По сообщению агентства, во встречепринимали участие в том числе представители американской, индийской и китайской разведок, от России участников не было. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил форум, но заявил, что не присутствовал на совещании разведки.

Представители разведслужб обсуждали в том числе конфликт на Украине и транснациональную преступность, добавил знакомый с дискуссиями источник.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом.