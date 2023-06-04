В Кембридже рекомендовали воздержаться от термина «англосаксы»

Daily Telegraph: Студентам Кембриджа рекомендуют воздерживаться от применения термина «англосаксы»

Университет Кэмбриджа рекомендует своим студентам воздержаться от использования термина «англосаксы», поскольку, как считают его ученые, такой отдельной этнической группы не существовало, эта мера вуза направлена на борьбу с расизмом, сообщили СМИ.

Как сообщила газета Daily Telegraph, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина «англосакс» ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц, кроме того, студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало, передает ТАСС.

Как приводит газета комментарии со стороны факультета, преподавание на факультете направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо «англичан», «шотландцев», «британцев», «валлийцев» или «ирландцев» с единой и древней этнической идентичностью.

Как отмечает Daily Telegraph, в 2019 году Международное общество англосаксонистов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии для того, чтобы избавиться от неоднозначного значения термина «англосаксы».