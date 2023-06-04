Санкции против России назвали «холодным душем» для промышленности Швеции

Aftonbaldet: Санкции против России привели к спаду активности шведской промышленности до уровня периода пандемии

Уровень деловой активности производственной сферы в Швеции снизился до самого низкого за последние три года уровня, показатель снижается последние десять месяцев – с момента введения санкций против России, пишут СМИ со ссылкой на выводы специалистов Swedbank.

Обрабатывающая промышленность североевропейской страны, как пишет газета Aftonbaldet, в настоящее время «стоит на коленях», передает RT.

По оценке Swedbank, индекс состояния шведской промышленной экономики в мае составил 40,6% по сравнению с 45,5%, которые были зафиксированы месяцем ранее. Поясняется, что если данный индекс опускается ниже 50%, это указывает на снижение деловой активности в отрасли. Когда индекс выше 50%, соответственно, фиксируется рост.

Газета отмечает при этом, что показатель неизменно снижается уже десять месяцев подряд.

Индекс шведских компаний в мае упал до 47,8%, что стало самым низким уровнем с 2020 года, когда вспыхнула пандемия коронавирусной инфекции. Тем не менее, производственные планы продолжают сокращаться, говорится в публикации.

Экономист Swedbank Йорген Кеннемар назвал нынешний спад «удивительно обширным и объемным». Шведская промышленная экономика продолжает ослабевать, констатировал он. То же самое, указал эксперт, наблюдается в странах зоны евро, и в Германии в первую очередь. Последние статистические данные он назвал «холодным душем для шведской промышленности».

Кеннемар также выразил беспокойство ослаблением курса шведской кроны, что, по его оценке, может усугубить спад в промышленности, а также разогнать инфляционные процессы.

Ранее министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявляла, что Евросоюз не знает, какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику.