В Швеции признались в неспособности ЕС оценить влияние антироссийских санкций

Историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире

Замглавы Минобрнауки Могилевский: Украина оказалась в роли худшего примера неоколониального подхода к управлению страной

Старые метрополии не хотят идти в ногу со временем и строить многополярный мир. Они цепляются за прошлое. Следствием этого стал глубокий кризис на Украине, к которой Запад относится как к колонии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Ранее в Москве на базе Российского исторического общества прошел круглый стол по теме борьбы с неоколониализмом.

«Политики и эксперты сходятся во мнении о том, что нынешняя Европа стала колониальным придатком США. Осмыслить это явление – важнейшая задача для современного гуманитарного дискурса», – сказал Константин Могилевский, член президиума Российского исторического общества и замминистра науки и высшего образования.

«Украина в этой системе, к сожалению, оказалась в роли худшего и трагичного примера неоколониального подхода к управлению страной. Об этом тяжело говорить, потому что речь идет о наших близких», – добавил Могилевский.

«С другой стороны, старые метрополии отказываются идти по пути становления многополярного мира и держатся за мир прошлого. Они – центры колониального уклада, которые цепляются за ресурсы и прибыль. Другие же страны, в отличие от стран Запада, борются за равноправие и справедливую систему международных отношений», – указал собеседник.

«Россия же стоит в авангарде борьбы против неоколониальной политики Запада и победит в ней. Мы решаем эту задачу действенными способами. К примеру, по линии Минобрнауки мы предоставляем возможность получать бесплатное высшее образование студентам с Кубы, увеличивая для них квоты и гранты. При этом не вытягиваем ресурсы и мозги из других стран. Мы даем гражданам других государств знания, чтобы по возвращении на родину они сами «вытаскивали» свои страны из-под колониального влияния США», – подчеркнул замминистра.

«Также Россия расширяет доступ для ученых всего мира к самым современным научным ресурсам. Для коллег из Африки, Азии и Латинской Америки будут доступны новый ускоритель NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Кольцово, имеющие громадное теоретическое и прикладное значение», – рассказал собеседник.

Также на заседании круглого стола выступил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества. По его словам, актуальность темы заседания обусловлена переходом мира из однополярного состояния к многополярному. «Все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с Соединенными Штатами Америки», – отметил он.

Глава СВР напомнил про богатую историю сотрудничества нашей страны с государствами Азии и Африки. «Сегодня многие из наших африканских и азиатских партнеров, а на самом деле и народы многих стран с надеждой смотрят на Россию, выступают в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве и принципах многополярности», – сказал глава СВР.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что США все чаще намекают на то, что для них однополярный или хотя бы биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил, что в данный момент появляются все новые сдвиги в развитии многополярного мира. В пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.

Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности.