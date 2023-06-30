Стали известны потери ВСУ под Кременной

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Стали известны потери ВСУ под Кременной

    Источник: ВСУ потеряли у Кременной более 700 человек убитыми

    30 июня 2023, 14:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать, сообщил источник в силовых структурах России.

    Как сообщил источник РИА «Новости», за период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки «О» Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен, самые ожесточенные бои идут в районе села Торское и Серебрянского лесничества.

    Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка «О» контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад.

    По словам источника, украинских десантников планировалось перебросить на запорожское направление. Вместо них под Кременную прибыли подразделения с Западной Украины, но в боях эти части проявили себя слабо – сказалась их необученность и нежелание идти в бой. Все эти формирования проходили обучение в странах НАТО, но оно им не помогло.

    Он добавил, что также в зону боевых действий прибыл батальон «Луганск-1» Национальной гвардии Украины. После понесенных потерь и низкого морального духа готовится к отправке в тыл, в настоящее время части ЦВО продолжают отбивать атаки противника на краснолиманском направлении.

    Ранее российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной.

    Подростки в Бердянске ранили полицейского и убили прохожего
    Подростки в Бердянске ранили полицейского из автомата и убили прохожего
    		  
    29 июня 2023, 20:29
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Два подростка в Бердянске Запорожской области отобрали у полицейского автомат, убили прохожего и ранили нескольких человек, сдаваться полиции они отказались, сообщили в СК России по Запорожской области.

    Инцидент произошел 24 июня, он начался с того, что на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России «Бердянск» парни причинили колющим предметом резаные раны сотруднику полиции, передает РИА «Новости».

    Скрывшись с автоматом, подростки убили случайного мужчину и ранили еще троих человек, позже спрятались в заброшенном помещении дома № 16 по улице Шмидта.

    «Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь», – уточнили следователи.

    Сдаться полиции добровольно подростки отказались, поэтому были ликвидированы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Коментарии (41)
    Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
    		   
    29 июня 2023, 17:48
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, произошедшего три с половиной года назад на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

    Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.

    Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.

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    На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
    ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
    		   
    29 июня 2023, 20:02
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает  ТАСС.

    Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».

    Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.

    Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.

    Коментарии (13)
    Миллиардер Макаров отказался от гражданства России
    Миллиардер Макаров и экономист Мовчан отказались от российского гражданства
    		   
    29 июня 2023, 23:53
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Миллиардер Игорь Макаров в 2023 году отказался от российского гражданства, теперь он гражданин Кипра, сообщают СМИ. Кроме того, об отказе от российского гражданства сообщил экономист Андрей Мовчан.

    По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,2 млрд долларов. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 57-е место. В 2022 году против него ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Мовчан опубликовал в соцсетях справку из посольства России в Великобритании, из которой следует, что ему разрешили выйти из гражданства России 27 июня. Он покинул Россию в 2020 году, сейчас живет в Лондоне. Мовчан сообщал, что в 2014 году стал гражданином Кипра.

    Напомним, в ноябре основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что «принял решение отказаться от российского гражданства», опубликовав фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее пост был удален.

    Коментарии (55)
    Озвучена новая версия способа подрыва «Северных потоков»
    Grayzone заявила о диверсии на «Северных потоках» без использования «сотен килограммов» взрывчатки
    		   
    29 июня 2023, 22:20
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для подрыва «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, основной ущерб вызван давлением в трубопроводах, пишут СМИ.

    Как пишет Grayzone, ни одна из стран Европы, которые ведут расследования, не опубликовала никаких результатов. Издание заявило, что получило снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что данные «наглядные доказательства» опровергают версию об использовании «сотен килограммов» взрывчатки. Как заявили эксперты, снимки свидетельствуют, что главные повреждения трубопроводы получили не из-за самих взрывов, а из-за «быстрого выброса чрезвычайно высокого давления».

    По информации Grayzone, Андерссон и эксперт-инженер Майкл Кобс, изучив видео, «убедились», что основной ущерб нанесен не самой взрывчаткой. В материале говорится, что «настоящие взрывы произошли примерно в середине около 250-метрового участка полностью разрушенного трубопровода». Сообщается, что «избыточное давление разорвало трубопровод участок за участком». При этом, как пишет издание, «огромная сила» разбросала обломки труб на «десятки метров».

    Напомним, датские официальные лица заявляли, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте

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    МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ
    Рябков подчеркнул невозможность пересмотра решения России о выходе из ДОВСЕ
    		   
    29 июня 2023, 23:36
    Фото: МИД России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе уже принято и воплощено в законе, оно не будет пересмотрено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

    На Конференции государств-участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе Рябков заявил, что Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября, «даже если Дунай повернет свои воды вспять». Такой шаг вызван «исключительными обстоятельствами, поставившими под угрозу высшие интересы» России – расширением НАТО без учета норм и обязательств по ДОВСЕ, а также «действиями ряда государств-участников ДОВСЕ, идущими вразрез с целями договора, в частности, действиями, касающимеся передач обычных вооружений», сообщается на сайте МИДа.

    Как подчеркнул Рябков, недавно к НАТО присоединилась Финляндия, «не являющаяся государством-участником ДОВСЕ», но граничащая с входящей в район применения Договора частью России, в НАТО может вступить Швеция, «также не являющаяся государством-участником ДОВСЕ». Это нарушает баланс и «стало «последней каплей», сделавшей неизбежным выход» России из договора.

    Рябков пояснил, что после выхода России из ДОВСЕ «с практической стороны мало что изменится», так как договор был приостановлен, а с юридической «Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда».

    «Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», – сказал он.

    Страны НАТО и ЕС ведут «политику коллективной дезинформации», примером которой стали и «написанные как под копирку заявления, штампы и лозунги», озвученные ими на конференции, заявил Рябков.

    Рябков отверг обвинения о том, что Москва якобы «не выполняет свои обязательства». «И выступление российской делегации в начале нашего совещания, в отличие от перенасыщенных пустой риторикой текстов, которые мы прослушали в исполнении ряда представителей, – это не что иное, как изложение фактической стороны дела. Именно так это происходило. Это factual statement и не более того», – заявил он.

    Комментируя «слабость контраргументов» противников России, Рябков указал, что они пытаются добавить к обсуждению «вопросы, вообще не относящиеся к повестке дня мероприятия», например, продовольственную безопасность.

    По его словам, это «лишь подтверждают правильность решения» России, которое «не будет пересмотрено». Как заявил Рябков, если бы противники России хотели сохранить ее участие в ДОВСЕ, «им уже давно следовало бы действовать по-иному».

    «Теперь мы лишь пожелаем тем, кто остается в Договоре, успехов в его выполнении, наверное, актуальных для них положений (главное – не забывайте про Прибалтийский военный округ)», – сказал Рябков.

    Он заявил, что Россия намерена «действовать в строжайшем соответствии с национальными интересами» и интересами своих союзников. По его словам, если ДОВСЕ прекратит работу, виноваты в этом США.

    В мае Госдума приняла решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

    Коментарии (5)
    В ОНК опровергли слухи о нахождении генерала Суровикина в СИЗО «Лефортово»
    		   
    29 июня 2023, 21:07
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Генерала армии Сергея Суровикина нет ни в каких других изоляторах временного содержания, в том числе нет его и в СИЗО «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

    Он рассказал, что в последние дни к нему часто стали поступать вопросы о том, правда ли Суровикин в СИЗО. Мельников подчеркнул, что генерала ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

    Коментарии (33)
    Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
    Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
    		   
    30 июня 2023, 06:29
    Фото: Janine Schmitz/photothek/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.

    Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.

    Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».

    Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.

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    Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа

    29 июня 2023, 18:17

    Текст: Ольга Иванова

    Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.

    По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.

    «Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.

    События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

    Коментарии (17)
    Завод на Урале показал первую полностью российскую «Ласточку»
    Завод на Урале показал первую полностью российскую «Ласточку»
    		  
    30 июня 2023, 08:58
    Фото: Виталий Брексон/VK
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка», его фотографию опубликовал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети.

    Поезд стоит на улице на путях для динамических испытаний. Окрашен в красно-черно-серые тона. На нем логотип РЖД и надпись «ЭС104-001». Цифры «001» означают первый поезд.

    Как написал Брексон, начались динамические испытания, передает РИА «Новости».

    Полностью российскую «Ласточку» впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в Екатеринбурге в июле 2023 года. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый «нос», узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных «кубиков» на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».

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    Российские силы провели контратаку в районе Времевского выступа
    Рогов: ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа
    		   
    30 июня 2023, 11:34
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои.

    По словам Рогова, российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополь, ударив по позициям противника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Владимировка, Великая Новоселка и Павловка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морпехи ТОФ и подразделения «Каскад».

    Ранее ВС России отразили три атаки на Времевском выступе.

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    В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
    		   
    29 июня 2023, 17:24
    Фото: Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

    Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.

    «Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».

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    Сестра погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, как умер ее шестилетний брат
    Сестра погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинила в его смерти опекуна
    		   
    30 июня 2023, 10:17
    Фото: екб.66.мвд.рф
    Текст: Вера Басилая

    Девочка призналась на допросе, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова жестоко избила приемного сына за съеденный без разрешения виноград, после чего он умер в ванной от полученных травм.

    По словам опекуна шестилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой, мальчик погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра.

    Девочка призналась, что врала следователям по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника, потому что в родной семье недоедал и голодал. Опекун держала его под очень горячей или холодной водой, закрывала рот, чтобы он не кричал, передает Е1 со ссылкой на источник, близкий к следствию.

    Девочка также рассказала, что опекунизбивала Далера и требовала от сестры писать жалобы на мальчика, якобы тот ее душил и пытался убить. По ее словам, Вероника добивалась, чтобы ребенка отправили в психушку, поэтому она всем рассказывала о якобы имеющихся у него отклонениях, отказаться от мальчика она не могла, иначе бы у нее забрали других приемных детей.

    В тот день, по словам сестры, Далер без разрешения съел виноград, после чего был сильно избит Вероникой большим железным рожком для обуви. Наутро сестра пошла мыть брата, в ванной мальчику стало плохо, он потерял сознание и умер, предположительно, от полученной черепно-мозговой травмы.

    Показания девочки подтверждают рассказ бывшего воспитанника Вероники Даниила Егольникова, который сбежал от нее полтора года назад.. Мальчик утверждает, что опекун била Далера  электрошокером, запирала в подвале, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать.

    Ранее опекуна шестилетнего ребенка Веронику Наумову, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, заподозрили в его убийстве.

    Между тем, приемного отца ребенка вернули с СВО в Екатеринбург для дачи показаний.

    Напомним, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым, однако смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.

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    На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
    На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
    		   
    29 июня 2023, 19:02
    Фото: Karl-Heinz Spremberg/image
    BROKER/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.

    В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.

    Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.

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    Грета Тунберг приехала к Зеленскому
    Зеленский встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, чтобы обсудить последствия разрушения Каховской ГЭС
    		   
    29 июня 2023, 19:46
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг, сообщили в офисе главы страны.

    Украинский лидер провел встречу с экс-вице-премьер-министром и экс-главой МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой, президентом Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон, в которой участвовала Тунберг, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что Зеленский и члены международной группы обсудили последствия разрушения Каховской ГЭС.

    Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.

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