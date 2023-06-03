Ливень обрушил в Воронеже стену у исторического Каменного моста

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3 июня, суббота | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Ливень обрушил в Воронеже стену у исторического Каменного моста
«Вести Воронеж»: Подпорная стена у исторического Каменного моста XIX века обрушилась в Воронеже из-за сильного ливня
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Подпорная стена у Каменного моста XIX века рухнула в Воронеже в результате сильной непогоды, сообщил телеканал «Вести Воронеж».
По информации СМИ, движение на дороге под мостом заблокировано. В городе идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки, передает РИА «Новости».
Напомним, в середине мая в Армении обрушилась башня включенного в список ЮНЕСКО монастыря Ахпат, а в апреле в Коломне обрушилась стена пустующего корпуса больницы.
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
ФСБ задержала известных белгородских бизнесменов
Белгородские бизнесмены Тебекин и Бобрицкий задержаны ФСБ
Известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержала ФСБ, они подозреваются в серии экономических преступлений, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» назвал Тебекина «авторитетным» предпринимателем. В задержании участвовали сотрудники как регионального управления ФСБ, так и столичного.
В открытых источниках сообщается, что Тебекин является почетным президентом Федерации бокса Белгородской области, президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Раньше он владел рядом предприятий в Белгородской области. Бобрицкий владеет организациями в Белгородской, Воронежской, Курской областях. В частности, ему принадлежит компания «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы в России.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Доцент Института истории СПбГУ уволен после открытой поддержки ВСУ
СПбГУ уволил доцента Белоусова после поддержки ВСУ на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту
Уволен доцент Института истории СПбГУ Михаил Белоусов, который выразил поддержку украинской армии на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту Федору Соломонову, сообщил университет.
В сообщении говорится, что ректор Николай Кропачев уволил Белоусова «за совершение аморального поступка», который несовместим с деятельностью «работника, выполняющего воспитательные функции», передает РИА «Новости».
Напомним, Белоусов высказался против специальной военной операции России на Украине и заявил о поддержке украинской армии. При этом заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, который ушел на фронт добровольно, взяв академический отпуск.
Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
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Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.
В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».
Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.
На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.
В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.
Пугачева осталась без пособия в Израиле
Из-за пенсии в России Пугачева осталась без пособия в Израиле
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Советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле, сообщают СМИ.
Речь идет об израильских выплатах «ашламат ахнаса» и «кицват зикна», которые зависят от дохода, в частности, есть ли у репатрианта пенсия или иной доход в стране происхождения. Пугачева остается гражданкой России и получает положенные выплаты – за звание народной артистки СССР и как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее пенсия составляет 55 тыс. рублей. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в 49 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Woman.ru.
Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.
Пугачева в 1986 году была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта в Москве для помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также она выступила с концертом под Припятью.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».
Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
В Британии обиделись на русское выражение «англичанка гадит»
«ИноСМИ»: Журналистам The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит»
Журналистам британского издания The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит», сообщает «ИноСМИ».
Британское издание The Times решило объяснить читателям смысл русского устойчивого выражения «англичанка гадит», которое было дословно переведено на английский язык как «the Englishwoman shits».
По мнению британских журналистов, Соединенное Королевство якобы нормально относится к России, а вот Россия Великобитанию не любит, сообщил Telegram-канал сетевого издания «ИноСМИ».
Напомним, в марте 2022 года глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля, произнесла фразу «англичанка гадит», считая, что это переводится как: «Англия нам помогает».
Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер
Губернатор Развожаев рассказал о сбившем подручными средствами квадрокоптер жителе Севастополя
Севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что полеты коптеров в городе запрещены.
Развожаев рассказал в Telegram, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о «дроне со взрывчаткой», а о «коптере с камерой». «Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», – сообщил Развожаев, поблагодарив жителей за бдительность.
Напомним, многие регионы в России ввели запрет на использование беспилотников. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Появилось первое фото украинского самолета-носителя ракет Storm Shadow
Опубликовано первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На фото запечатлен бомбардировщик Су-24М ВВСУ, он несет две англо-французские ракеты.
Ранее на Украине заявляли, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, «когда будет удобно».
Storm Shadow – малозаметные ракеты англо-французского производства. Эта ракета большой дальности разрабатывалась с 1994 года, сейчас ее производит компания MBDA.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
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