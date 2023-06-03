Минобороны: ПВО России сбили украинские Су-27 и Ми-8

Российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную техника в 96 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Так, в районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражен полевой лагерь украинского националистического формирования, а в районе Торецка – командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, средства ПВО сбили в Коптево самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке – вертолет Ми-8 ВСУ. В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.

Всего за сутки уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской области, а также населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки.