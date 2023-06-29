Госдума приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

Программа долгосрочных сбережений граждан будет запущена с 1 января 2024 года, соответствующий законопроект приняла Госдума.

Проект закона был разработан правительством по поручению президента. По программе граждане смогут получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, передает РИА «Новости».

Участвовать в программе россияне смогут по желанию. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет, при этом договоры могут быть заключены с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и пенсионных накоплений. Работодатель также сможет вносить средства в рамках программы. Сбережения подлежат страхованию на 2,8 млн рублей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом накопления можно будет снять в любой момент, но без потери дохода – с соблюдением ряда условий.

Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода гражданина.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как будет работать новая программа.