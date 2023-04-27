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27 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Государство научит россиян создавать подушку безопасности

    Правительство объявило о запуске программы долгосрочных сбережений для россиян
    Россиян научат инвестировать в свое будущее
    		  
    27 апреля 2023, 16:00
    Фото: Money. Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Правительство поддержало запуск в России программы долгосрочных сбережений. Ее цель дать гражданам инструмент для того, чтобы научиться копить деньги вдолгую на свою жизнь. Основные цели для накоплений – это высшее образование для детей, дорогое лечение или «на старость». Что это за новый механизм, как он работает и какие преимущества эта новая программа обещает?

    «Правительство разработало поправки в законодательство, которые необходимы для запуска новой программы долгосрочных сбережений граждан», — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг. По его словам, эта программа «даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности».

    Также он поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль прохождение соответствующего законопроекта в парламенте. «Самое важное, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случай особых жизненных ситуаций», — подчеркнул премьер.

    Что же это за новый инструмент инвестирования для граждан?

    Минфин и ЦБ РФ разработали новый продукт специально для простых граждан, чтобы они могли без специального опыта при поддержке специалистов самостоятельно накапливать средства на «старость», на образование детей или на дорогое лечение, если оно потребуется.

    Эта система в некотором роде напоминает довольно известную систему накопительных счетов в США, которой пользуются десятки миллионов американцев. Однако там для простых граждан – вкладывать свои средства в акции и облигации – давняя и обычная практика. В России же эта история почти в новинку. И сформировать желание россиян научиться этому виду «искусства» – создавать себе «подушки безопасности» через инвестиции в ОФЗ и другие облигации с помощью специально обученных людей – не так просто.

    Чтобы привлечь россиян к этой программе, государство продумало целый ряд бонусов. Поэтому российская программа долгосрочных сбережений имеет ряд явных преимуществ перед зарубежными аналогами.

    Так, в течение трех лет государство выступает соинвестором вместе с гражданином и добавляет к его средствам государственные деньги. Этот стимул действует для тех, кто вступил в программу в первые три года ее действия. Максимально государство может «докладывать» 36 тыс. рублей в год, то есть в сумме за три года это будет максимально 108 тыс. рублей. Сумма зависит от того, сколько гражданин сам будет вносить для сбережений.

    Еще одна приятная «плюшка» – это возможность получать налоговый вычет в 13%. Максимально можно получить 52 тыс. рублей ежегодно в виде вычета от 400 тыс. рублей, внесенных гражданином в программу сбережений (то есть если откладывать по 33 тыс. рублей в месяц).

    Важный момент состоит в том, что сохранность средств гарантируется государством: все средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Для сравнения: по банковским вкладам страхуется сумма в два раза меньшая. Не говоря уже о том, что негосударственные пенсионные фонды, которым будут доверены средства, находятся под жестким контролем ЦБ.

    Многие НПФ работают на рынке почти тридцать лет. Сейчас  насчитывает 38 фондов, которые обслуживают более 42 млн человек. Из низ уже около 1,6 млн уже получают в НПФ периодические выплаты.

    Надо понимать, что эта программа сбережений не вносит изменений в пенсионную систему. Они соприкасаются только в двух местах. В обоих случаях счет открываются в негосударственных пенсионных фондах. Второе – ранее сформированные накопления (до 2014 года) в НПФ можно будет напрямую переносить в новую систему сбережений.

    НПФ будут инвестировать накопления, чтобы увеличить доход граждан. Если сравнивать с банковскими вкладами, то они обычно не перекрывают инфляцию. Тогда как доходность НПФ может опережать инфляцию, как это было, например, в 2019 и 2020 годах. Но так получается не всегда. Как например, в 2022 году, когда в среднем доходность НПФ в 2022 году составила чуть выше 5%, а инфляция была выше. Но для долгосрочных вложений важен не годовой доход, а доход за все годы вложений. В программе речь идет о накоплениях сроком в 15 лет.

    Министр финансов РФ Антон Силуанов говорит, что доходность по инструментам программы долгосрочных сбережений граждан будет на среднесрочном горизонте выше, чем по депозитам в банках. По его словам, новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты.

    Еще два важных преимущества новой программы – если наступило время для оплаты высшего образования ребенку или потребовались срочно средства на лечение, то деньги можно снять досрочно без потери дохода, в отличие от вкладов, где доход в любом случае теряется. Но, надо понимать, что снять досрочно сбережения просто потому, что так захотелось – нельзя. Только при особых жизненных обстоятельствах – на обучение или лечение.

    Наконец, все сбережения наследуются в полном объеме. Вычитается только та часть, которая уже была выплачена. Исключением является лишь один случай – когда человеку назначены пожизненные периодические выплаты, но это особый случай.

    Оптимальный возраст для вхождения в программу называется 25-30 лет, однако в этом возрасте люди больше потребляют, чем накапливают, поэтому более перспективная категория – это люди 40-45 лет, говорила «Российской газете» директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

    Как же попасть в эту программу? Для этого надо заключить договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Можно заключить договор сразу с несколькими операторами. Это можно сделать в личном кабинете, если имеется, через портал Госуслуг или в офисе фонда или банка.

    Далее гражданин вносит средства для сбережений: сколько именно и когда именно он решает сам, никаких требований здесь нет. Граждане по желанию могут перевести в программу средства пенсионных накоплений. Они переводятся на следующий год после подачи заявления. Менять НПФ можно каждые пять лет без каких-либо потерь.

    НПФ будет инвестировать ваши средства с целью повысить доход в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и другие ценные бумаги. Стоит отметить, что вложения в ОФЗ – это сегодня один из самых надежных финансовых инструментов, так как их выпускает Минфин, а не компании. То есть за них отвечает само государство.

    Первые ежемесячные выплаты по договору начинаются через 15 лет действия договора, и здесь неважно, сколько вам на этот момент лет. Если заключить договор в 20 лет, то выплаты начнутся уже в 35 лет. С другой стороны, выплаты возникают и при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, даже если еще не прошло 15 лет по договору.

    Таких договоров на сбережения можно заключать сколько угодно. Плюс можно заключить договор на ребенка. Если оформить его на ребенка двух лет, то как раз можно успеть накопить ему на высшее образование к его 17 годам, если, конечно, не забывать вносить взносы.

    Программа заработает с начала 2024 года. Но первый год, как полагают эксперты, россияне будут раздумывать, а вот массовое распространение программы ожидается уже в 2025 и 2026 годах. И если к ней присоединятся сотни тысяч человек, то это уже можно будет считать успехом, считает Шишлянникова. Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский прогнозирует, что участниками программы к 2030 году могут стать до 15 млн человек, а активы под управлением могут достичь 4 трлн рублей.
     
     
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