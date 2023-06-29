Малькевич рассказал о преимуществах «Рувики» перед «Википедией»

Пользователи интернета нуждаются в объективной информации, чтобы у них формировалась многосторонняя картина мира, чего «Википедия» предложить уже не может, сказал первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, рассказывая о выходе бета-версии «Рувики», которая является российским аналогом «Википедии».

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» стала доступна для пользователей в бета-версии, рассказывает Малькевич. Уже на первом этапе в ней содержится более 1,9 млн статей, над которыми работали эксперты из самых разных областей знаний. По словам специалиста, данная платформа является своего рода ответом на систематическое искажение истории России и всего, связанного со страной, в Интернете.



«Википедия» хоть и успела совершить революцию в области доступности информации, она не всегда имеет объективные и достоверные материалы. «Рувики» же основывается на мнении конкретных экспертов, а не полагается на достоверность материалов от неизвестных авторов. «Работа новой энциклопедии будет организована на основе сочетания усилий пользователей и профессиональной редакции. Любой может стать автором «Рувики», но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов», – сообщает член ОП.

Те материалы, которые будут просмотрены редакцией на предмет соответствия правилам площадки, будут иметь пометку «Выверенные статьи», рассказывает специалист. А статьи, которые будут создаваться с участием экспертов, получат статус «Рецензированных статей». Таким образом читатель сможет ссылаться на энциклопедический текст без опасения столкнуться с ошибкой.

Малькевич подчеркивает, что создание качественного аналога «Википедии» нужно было именно сейчас, «когда Интернет переполнен фейками». В том числе это касается информации о специальной военной операции России на Украине. «Пользователи нуждаются в объективной информации, чтобы у них формировалась многосторонняя, а не однобокая картина мира. «Википедия» такое предложить, как показывает практика, уже не может», – считает эксперт.

Напомним, в конце мая на Российском интернет-форуме (РИФ 2023) состоялась презентация российского проекта открытой энциклопедии «Рувики». Отмечалось, что она будет готова к июню текущего года и будет содержать более 1,9 млн статей – это весь объем русскоязычных материалов на «Википедии».