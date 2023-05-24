На Форуме российского интернета презентовали отечественную «Википедию»

На полях Российского интернет-форума в рамках сессии «ChatGPT и другие – конец рабочим местам или новые возможности?» провели дискуссию о будущем чат-ботов с искусственным интеллектом, а также новых российских сервисах.

В обсуждении приняли участие эксперты АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», ПАО «Сбербанк», Студии Артемия Лебедева, Викимедиа РУ (Wikimedia RU) и другие представители российской ИТ-отрасли.

Гендиректор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко презентовал проект открытой энциклопедии. Проект, который реализуется на российской инфраструктуре и серверах, будет запущен уже в июне. Он будет содержать весь объем русскоязычной Википедии.

Цель – формирование большого массива проверенных материалов и создание условий для привлечения к работе экспертов. Ценность ресурса в том, что он будет достоверным, сбалансированным и нейтральным.

«К счастью, Wikipedia – проект свободный. Ее контент кто угодно может использовать для любых целей, в том числе и для создания собственного проекта на ее основе. Проекта, который можно смело развивать! Именно эта идея легла в основу Рувики» – заявил Медейко.

Для генерации контента планируется привлечь искусственный интеллект. Рувики станет открытой интернет-энциклопедией, копией Википедии. В качестве ПО будут применяться свободные (open source) решения. В проекте может участвовать каждый.

Как заявил Медейко, Рувики станет популярным и полезным ресурсом в масштабе России, создатели проекта всегда рады новым авторам и экспертам.