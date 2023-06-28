В УЕФА прокомментировали призывы Киева исключить РФС из-за крымских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях РФС, говорится в заявлении УЕФА после требований украинской стороны об исключении России из организации.

Комиссия УЕФА приняла еще в 2014 году решение по запрету для крымских клубов участвовать в соревнованиях, организованных РФС, а с 1 января 2015 года постановила считать Крым «особой зоной» для футбольных целей, никаких дополнительных санкций для РФС не предусмотрено, отметили в пресс-службе УЕФА, передает ТАСС.

Согласно решению УЕФА крымские клубы выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.



