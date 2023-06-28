Глава Ивановской области назвал героями погибших в субботу членов экипажа Ил-22

Губернатор Ивановской области Воскресенский выразил соболезнования родным погибшего при исполнении воинского долга экипажа самолета Ил-22

В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», – сказал Воскресенский.

Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих, говорится на сайте правительства Ивановской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул: летчики погибли, защищая Отечество. «В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства. Он сообщил, что будет сделано все необходимое, чтобы поддержать семьи военнослужащих.