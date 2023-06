Американское издание включило 20 винных ресторанов России в список лучших в мире

Издание Wine Spectator включило 20 винных ресторанов России в список лучших в мире

Американское издание Wine Spectator включило в список лучших винных ресторанов 20 заведений, находящихся в России.

Большая часть заведений находится в Москве, несколько в Петербурге, в Сочи и Балаково в Саратовской области.



Всего в список входят 3505 ресторанов по всему миру, которые разделили на три ступени – заведения, имеющие награду Award of Excellence, заведения, получившие награду Best of Award of Excellence, и заведения с наградой Grand Award (93), передает ТАСС.

Также в список издание включило африканский ресторан под названием Gina by Zanoni в Абиджане.