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В НАТО призвали увеличить производство оружия
Глава Военного комитета НАТО Бауэр призвал увеличить производство вооружений
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул необходимость наращивания производственных мощностей оборонного комплекса стран альянса и снятия бюрократических барьеров для закупок вооружений.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, на заседании в Праге, призвал страны альянса активизировать производство в военно-промышленном комплексе, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ключевым шагом для обеспечения безопасности является устранение бюрократических преград для закупок нового вооружения. Бауэр отметил, что НАТО располагает 500 тыс. военных в высокой степени готовности, и альянс стремится увеличить свои оборонные возможности.
Бауэр считает, что усиление военно-промышленного комплекса может предотвратить войны на территории альянса. Он подчеркнул, что координация военного производства и увеличение потенциала сдерживания повышают шансы на защиту свободы и предотвращение конфликтов. В качестве примера он привел Украину, упомянув, что страна потеряла 40% своего ВВП и бизнес сосредоточен не на прибыли, а на выживании.
Говоря о необходимости снятия бюрократических барьеров, Бауэр отметил, что сиюминутные интересы не должны преобладать над долгосрочными целями. Он подчеркнул, что национальные правительства должны поддерживать инициативы по укреплению военных возможностей стран НАТО, параллельно с укреплением обороноспособности Украины.
На заседании в Праге также обсуждалась реализация решений саммита в Вашингтоне, где лидеры стран НАТО согласовали усиление мер сдерживания и поддержку Украины. Обсуждались планы по созданию командования для координации военной помощи Украине и возможности открытия совместного центра по анализу и подготовке, основанного на опыте конфликта в Украине.
Россия, в свою очередь, заявила, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и являются провокацией. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие действия вовлекают страны НАТО в конфликт и угрожают безопасности. Москва считает, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и может иметь негативные последствия для всех сторон.
Ранее Роб Бауэр подчеркнул необходимость разработки более доступного по цене оружия.