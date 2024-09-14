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    14 сентября 2024, 09:20 • Политика

    Новому послу России на Маврикии потребуются журналистские навыки

    Опыт ведущей ТВ-программы поможет Зейналовой в работе послом России на Маврикии

    Новому послу России на Маврикии потребуются журналистские навыки
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Новым послом России на Маврикии назначена Ирада Зейналова, которая получила широкую известность благодаря работе на телевидении. Сама Зейналова говорит, что журналистика для нее в прошлом и к новой профессии она готовилась более трех лет. По мнению экспертов, перед новым послом Москвы на Маврикии стоит несколько важных задач, ключевая из них – расширение логистических возможностей России.

    В пятницу президент Владимир Путин назначил известную журналистку Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий. Эта страна располагается в Восточной Африке, здесь проживает чуть более 1,2 млн человек. Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла.

    Зейналова по первому образованию инженер, выпускница МАТИ. Однако спустя два года после получения диплома она попала на телевидение. В 1997 году снимала репортажи для программы «Вести недели» на телеканале РТР («Россия-1»), а с начала нулевых работала на «Первом канале», где позже вела программу «Воскресное время». В 2016 году Зейналова начала вести итоговую аналитическую передачу на НТВ.

    В беседе с RT Зейналова рассказала о завершении карьеры журналиста – в воскресенье, 15 сентября, у нее будет финальный выпуск. Подготовка к дипломатической должности заняла у Зейналовой более трех лет. «Это большой кредит доверия от президента. И я должна не подвести это доверие», – призналась дипломат.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, назначение вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом. Однако для мировой практики это распространенное явление. Дипломатами были такие известные в прошлом журналисты как Александр Бовин, Евгений Максимович Примаков и Евгений Александрович Примаков.

    Захарова подчеркнула, что Зейналова – не просто телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, в мае этого года она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом.

    Дипломатические отношения России и Маврикия были установлены 17 марта 1968 года. Как говорил Климовский в интервью ТАСС, несмотря на давление со стороны коллективного Запада, Маврикий по-прежнему настроен на активное развитие двустороннего сотрудничества, исходя из традиционно дружеских отношений между странами. Ранее власти сообщали о работе по внедрению платежной системы «Мир».

    По мнению Климовского, у стран хорошие перспективы для диверсификации экономических связей, развития взаимодействия в области рыболовства и океанографических исследований, переработки морепродуктов, морского транспорта,  информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики, высшего образования, культуры и спорта.

    При этом на острове есть русский уголок – в одном из городских парков в 1970-е годы был установлен памятник Владимиру Ленину. В 2019 году в том же парке российское посольство установило бюст Пушкина, возле которого российские соотечественники отмечают 6 июня, День русского языка.

    Любопытно и то, что Маврикий многими аналитиками считается самой благоустроенной и сытой страной Африки наряду с Сейшелами. В прошлом этот остров успел побывать колонией Португалии, Нидерландов, Франции и Британии. Париж и Лондон до сих пор соперничают здесь за влияние.

    С другой стороны, в 2023 году страна проигнорировала экономический форум Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге. Также Маврикий поддержал так называемую «формулу Зеленского». Однако в экспертной среде считают, что наши страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

    «Мавкрий – очень заметное и своеобразное государство. С одной стороны, это Африка. Но большинство местного населения – индусы, так сложилось исторически. У страны теснейшие связи с бывшими метрополиями, довольно развитая промышленность, активный туризм. При этом специфика Маврикия заключается еще и в теснейших связях с Индией и Китаем», – отмечает Николай Добронравин, завотделом этнографии Африки в МАЭ РАН.

    По словам африканиста, среди российских туристов Маврикий – довольно известное направление, «но массовым оно никогда не было». При этом Добронравин опроверг мнение о том, что Маврикий – якобы точка входа для ЧВК западных стран в Африку. Остров иногда называют маленькой Индией, имея в виду теснейшие связи с Нью-Дели.

    «Также Маврикий, а вместе с ним весь Африканский союз, претендует на архипелаг Чагос в Индийском океане. На самом Маврикии баз нет, но в том же архипелаге находится остров Диего-Гарсия, где расположена крупнейшая американская военная база. С этой точки зрения, отношения Мавркия с его соседями всегда могут быть интересны», – полагает эксперт.

    «Долгое время послы России, а до этого Советского Союза, присутствовали на Маврикии постольку-поскольку. Основной зоной интересов Москвы была Южная Африка, а работа на Маврикии велась по совместительству», – напомнила Наталия Пискунова, доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова. По ее словам,

    смена посла на Маврикии связана с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Сегодня этот вопрос для Москвы в приоритете из-за санкций и запретов Евросоюза на вход в морские порты для российских судов.

    «России необходимы пути доставки грузов из Индии и Китая через Суэц. Также необходимы порты в Восточной и Южной Африке. И здесь Маврикий приобретает ключевое значение. Он интересен нам не только как курортное направление, но и экономически значимый пункт для российской торговли», – пояснила эксперт.

    Еще одной особенностью страны стало то, что государство зарабатывает не только за счет туризма, но и на офшорах. В основном ими пользуются не Запад, а Индия, Китай, африканские и ближневосточные страны. «Маврикий – это большей частью «концентрат» для присутствия бизнеса из самых разных стран, в том числе из России», – считает африканист.

    По мнению Пискуновой, журналистский опыт Зейналовой во многом поможет ей на новой должности. «У нее будет очень много работы с информацией, в том числе по перевозкам, логистике. Поэтому ее коммуникационные функции будет востребованными. Чем больше квалификаций у нового посла, тем лучше», – добавила спикер.

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