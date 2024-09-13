Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

Более 170 проектов, представленных участниками Движения Первых, были оценены экспертами, и лучшие из них получили возможность стажировки в ведущих компаниях и грантовую поддержку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В форуме приняли участие более 500 школьников очно и еще 120 тыс. человек онлайн. Участники осваивали современные методики проектной деятельности, обсуждали национальные цели развития и презентовали свои проекты экспертам.
В номинации «Сообщество» победу одержали проекты «Финансовая грамотность для каждого», «Альфа марафон», «БережлиВо», «ЭПИЦЕНТР» и «Все на Пятерочку!». Победителями в номинации «IT» стали проекты «Настоящее в будущем», «Великие деятели Коломны в области медицины», «Проведение оздоровительной программы для студентов СПО», «ССИВУЗ» и «МУниторинг».
В номинации «Маркетинг» эксперты присудили победу проектам «МистерДостависта», «СИМ контроль», «Курьер – это модно», «Решение кейса «МЕГАМАРКЕТ», «Джем», «СберСпасибо», «Пушкин Банк», «Хроники Пушкина», «Марафон от Почта Банка», «Пушкинская карта – мир возможностей», «Юные электротехники», «Будущее в энергетике» и «ЭнергоКлюч – Ваш свет – наша работа».
Победителями в номинации «Досуг» стали проекты «Хвостатый фестиваль», «Проведение тематических мероприятий на площадках для выгула домашних питомцев», «Мульт-зарядка», «Рос(т)Мастер’s», «Rostic’s рядом» А и «ЭкоУмно!». В номинации «Технология/профориентация» эксперты отдали победу проектам «МетаМир», «Всем КВАНТ», «Полет на Сатурн», а в номинации «Креативные индустрии» – «Маскот Hanty», «JuniorProfi», а также «Жим – гид молодежи в мир профессий».
Победа в номинации «Кибербезопасность» досталась проектам «Универсальная блокировка», «Виртуальная безопасность», «ЗаЩИТа», а в номинации «Экология» – «Эко-шарм», «пЭковички» и «Зеленая безопасность: мониторинг аварийных деревьев в городе».
Победителями в номинации «Спорт и ЗОЖ» стали проекты «Здоровая школа – здоровая нация», «ЗОЖ С НУЛЯ»,«Спортивное село – здоровая нация». А в номинации «Гранты» эксперты отдали победу проектам «Проектный марафон центров – местных сообществ Пятерочки», «Проектная школа «Момент», «Эко Бумага», «Невидимки в реальном мире»: просветительские атомрилсы для младших школьников: просто об искусственных материалах с уникальными свойствами».
Организаторами форума стали министерство просвещения России, правительство Ярославской области, министерство образования Ярославской области, АНО «Большая Перемена». Соорганизаторами выступило Движение Первых. Партнеры форума: Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».