Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Чувашии

Трагическое происшествие произошло в пятницу вечером в Ибресинском округе Чувашии, сообщает РИА «Новости». Водитель автомобиля Hyundai Accent сбил двух девочек-подростков 2008 и 2009 годов рождения, которые находились на обочине дороги между деревнями Хоралы и Новые Высли.

Местный житель 1998 года рождения управлял автомобилем и, по данным МВД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние. Обстоятельства происшествия расследуются, в том числе изучаются условия, при которых девочки оказались на обочине.

Органы правопорядка продолжают выяснять все детали инцидента и устанавливают возможные нарушения правил дорожного движения, которые могли привести к трагедии. За вождение в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит серьезная ответственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом водитель автобуса, который пытался избежать ДТП и задавил женщину на перроне автостанции в Домодедово, управлял неисправным транспортным средством, по этому случаю было возбуждено уголовное дело (https://vz.ru/news/2024/6/20/1274041.html). А в Московской области в сюне был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на остановку и насмерть сбил подростка (https://vz.ru/news/2024/6/9/1272321.html).